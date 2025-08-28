Beautiful Anticipazioni Americane: Liam torna alla carica con Hope, rivuole la loro famiglia!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Liam, scoperto di non essere mai stato malato, ha rivelato a Hope di volere un'altra possibilità con lei. Per la Logan è stato uno shock. Ecco nel dettaglio cosa è successo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

A volte ritorno… più volte. È proprio il caso di dirlo visto che Liam, nelle puntate americane di Beautiful ha deciso di tornare alla carica con Hope, di dichiararle il suo amore e di chiederle di riunire la loro famiglia. Ovviamente la Logan è rimasta sconvolta da queste richieste ora completamente inaspettate visto che lei sta con Carter e ha tutta l’intenzione di sposarlo… o almeno sino a qualche tempo fa era così. La figlia di Brooke è stata talmente impegnata con il suo ex marito da mettere in standby i suoi progetti matrimoniali con il migliore amico di Ridge e ora, con lo Spencer di nuovo all’attacco, potrebbe rivedere tutti i suoi piani. Ma che è successo negli episodi della Soap, che vedremo presto anche su Canale5? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam è guarito ma Hope è sempre al suo fianco

Liam è stato imbrogliato. Grace ha finto che fosse malato per spillargli dei soldi, che ha alla fine ottenuto. Finn ha però scoperto tutto e l’ha costretta a confessare una triste verità, che in parte ha rinfrancato la famiglia Spencer e tutti i suoi affini, Hope compresa. La Logan ha appreso questa novità insieme al suo ex marito ed è rimasta sconvolta da quanto la madre di Zoe e Paris sia stata meschina. Nonostante tutto deve ringraziare per il fatto che il padre di sua figlia non rischierà una ricaduta e potrà stare accanto alla loro bambina e a lei per tanto tempo.

La finta malattia di Liam ha avuto il potere di riunirlo a Hope e i due hanno passato tantissimo tempo insieme, confidandosi affetto reciproco e stima. Ma questi sentimenti potrebbero presto diventare ben altro, anzi tornare a essere altro.

Liam è tornato alla carica con Hope nelle puntate americane di Beautiful

Liam ha creduto per diverso tempo di essere vicino alla morte e che non gli rimanesse tanto tempo per stare accanto alla sua ex e alle sue figlie. Per questo si è impegnato affinché Hope e Steffy facessero pace e che la Logan avesse una persona al suo fianco. Per questo l’ha spinta a perdonare Carter e a concedergli una seconda possibilità anzi proprio di accettare di diventare sua moglie. Il fidanzamento tra i due ha reso il figlio di Bill felice ma l’aver scoperto di non dover morire e di essere al contrario sano come un pesce, solo con qualche capello in meno in testa per via di qualche punto e del cerotto, lo hanno spinto a rifarsi avanti e chiedere lui una chance alla madre di Beth. Insomma Liam è tornato alla carica con Hope, rivelandole il suo amore ma anche la sua intenzione di riformare la loro famiglia.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope lascerà Carter e tornerà con Liam?

Hope ha passato tanto tempo con Liam e ha trascurato i preparativi delle nozze con Carter. Quest’ultimo, rassicurato dal fatto che lo Spencer non stia morendo, è tornato a pensare al suo matrimonio e ha chiesto alla Logan di riprendere il loro discorso sospeso. Ma la figlia di Brooke non è riuscita ad ascoltarlo, presa da Liam e dalla novità della sua finta malattia.

Hope ha la testa altrove da tempo e purtroppo con la dichiarazione di Liam le cose si complicheranno ulteriormente. Sì perché la Logan è rimasta visibilmente colpita dalla confessione del suo ex marito e potrebbe persino decidere di accettare di dare un’altra possibilità alla loro relazione e alla loro famiglia. L’aver passato così tanto tempo insieme a lui, aver rivangato il passato, essersi finalmente chiariti e parlati a cuore aperto come non facevano da tempo ma soprattutto l’aver temuto di perderlo, potrebbero aver risvegliato i sentimenti d’amore per il figlio di Bill e per Carter non ci sarebbe nulla da fare. Insomma pensiamo che tra Hope e Liam possa esserci una nuova alba… ma non priva di conseguenze.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.