Beautiful Anticipazioni Americane: Finn non ci sta, non mentirà a Liam!

Silvia Farris

Finn ha deciso che non mentirà a Liam, né ora né mai. Per questo ha spinto Grace a rivelare la verità qualsiasi siano le conseguenze per lei. Vediamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap in onda sulla CBS e presto su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn non ci sta, non mentirà a Liam!

Finn non ci sta, non mentirà a Liam né ora né mai. La verità viene sempre a galla nelle Soap, in un modo o nell’altro e nelle puntate americane di Beautiful il marito di Steffy ha deciso di non dare retta alla dottoressa Buckingham e di non coprire le sue bugie anche se dette a fin di bene. E questo perché lo Spencer merita di sapere anche perché, un’altra volta, è stato raggirato dalla famiglia di Reese e no, lui non si lascerà coinvolgere come Thomas e Zoe. Il dottore ha quindi convinto la sua collega a fare un passo importante, che avrà delle conseguenze terribili, ne siamo certi. Ma ecco nel dettaglio cosa sta succedendo negli episodi presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: La verità su Liam è venuta a galla

Quelli che erano - sino a poco tempo fa - solo sospetti, si sono trasformati in realtà, una dura realtà. Finn ha stanato Grace e l’ha costretta a rivelargli la verità su Liam e sulla sua guarigione miracolosa. Risultato: il dottore ha scoperto che lo Spencer non è mai stato malato e che l’unica cosa che ha avuto è stata una commozione cerebrale dovuta alla caduta. I presunti sintomi del cancro erano dovuti a delle pastiglie che la Buckingham gli ha somministrato e quindi la malattia non ha mai sfiorato il figlio di Bill; la dottoressa ha imbrogliato tutti e spillato soldi a Dollar Bill per sanare i debiti di gioco di suo marito e impedire ai suoi allibratori di prendere di mira le sue figlie. Un gesto disperato così come lo è stata la sua preghiera a Finn, affinché il giovane non rivelasse a nessuno quello che ha scoperto. Ma il marito di Steffy è un uomo giusto e le bugie, per lui, non sono accettabili.

Finn non ci sta, non mentirà a Liam: ecco cosa succede nelle puntate americane di Beautiful

Finn ha ascoltato Grace sino alla fine ed è rimasto tra l’incredulo e l’infuriato. Sebbene comprenda che Grace si sia trovata in una situazione difficile, non sopporta che un medico abbia ingannato in questo modo un paziente e gli abbia fatto credere di dover lasciare la sua famiglia da un momento all’altro. Lui era là quando Liam era disperato di dover lasciare le sue figlie ed è a lui che lo Spencer ha affidato la sua Kelly. Per questo motivo non può permettere che Liam non sappia tutto e abbia paura di poter di nuovo stare male. Finn ha deciso che lui non dirà nulla ma solo perché a dire la verità sarà Grace e nessun altro, pronto ad aiutarla a superare questo momento e pure l’ira di Bill, che ha pagato un milione di dollari per dei debiti di gioco contratti da Reese, colui che ha fatto credere a tutti che sua nipote Beth fosse morta.

Beautiful Anticipazioni Americane: Grace nei guai ma la verità andava detta

Finn ha convinto Grace ad andare a casa di Liam e a parlare con lui, dicendogli tutta la verità. Il dottore non può permettere che lo Spencer continui a pensare di essere stato malato e di potersi riammalare. Le bugie non sono proprio fatte per il dottore e lui non può permettere che la sua famiglia soffra ancora. E il medico ha accompagnato la Buckingham a Villa Spencer, dove la dottoressa ha incontrato pure Hope, che – insieme al suo ex marito – l’ha accolta a braccia aperte, felice di vedere la donna che ha salvato Liam. Peccato che i due abbiano cambiato faccia alle prime battute del medico.

Con la sua confessione, lo immaginiamo, Grace finirà nei guai sino al collo. Liam e Hope torneranno a odiare i Buckingham, colpevoli di averli traditi più volte mentre Bill potrebbe rivolere immediatamente i suoi soldi. Sebbene lo Spencer abbia fatto ammenda per i suoi comportamenti e non sia più l'uomo violento di un tempo, è chiaro che scoprire di essere stato truffato lo faccia infuriare. Siamo molto curiosi di sapere cosa farà e se la dottoressa finirà nel suo mirino. Di certo la donna dovrà lasciare la professione e non le sarà più possibile esercitare.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

