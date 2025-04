Beautiful Anticipazioni Americane: Liam fugge dall'ospedale e corre da Kelly ma sarà il loro primo e ultimo ballo!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Liam ha deciso di fuggire dall'ospedale e di correre dalla sua piccola Kelly. Finn avverte Steffy dell'accaduto ma le rivela anche che il suo ex marito sta per morire. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Le anticipazioni americane di Beautiful ci danno una brutta notizia: la malattia di Liam è più grave del previsto e potrebbe presto morire. Negli episodi della Soap, andati in onda nelle scorse ore sulla CBS, Steffy ha scoperto che il suo ex marito è molto malato e che molto presto potrebbe dovergli dire addio per sempre. Lo Spencer, ancora non al corrente di quello che gli sta capitando, ha deciso di fuggire dall’ospedale contro il parere del medico e di raggiungere la sua Kelly, che lo sta aspettando a casa per partecipare al ballo padre-figlia, un evento che il figlio di Bill non intende perdere per nulla al mondo nemmeno per salvarsi la vita.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam fugge dall’ospedale

Liam è ricoverato in ospedale dopo aver avuto un inaspettato malore a casa di Bill. A chiamare il 911 è stata Steffy che lo ha trovato riverso a terra davanti alla porta di casa di suo padre. L’aiuto della Forrester è stato provvidenziale; se non fosse stato per lei lo Spencer sarebbe sicuramente morto. Purtroppo le sue condizioni di salute non sono per niente rassicuranti. Bridget e la Dottoressa Buckingham hanno scoperto che quello che tormenta il giovane è una malattia letale e inoperabile. Liam è ancora all’oscuro di tutto questo; l’unica cosa a cui pensa è raggiungere Kelly a casa per portarla al ballo padri e figlie, che la bambina attende da tempo. Per questo ha deciso, contro il parere del medico, di firmare le carte per la sua dimissione e correre dalla sua bambina. Le due dottoresse hanno tentato in tutti modi di fermarlo ma non hanno potuto impedire la sua fuga dalla clinica. Hanno però informato Finn dell’accaduto, in modo da avere qualcuno che riuscisse a rintracciarlo e a riportarlo il più presto possibile da loro.

Beautiful: Liam corre da Kelly, ma non gli rimane molto da vivere

Liam è riuscito ad arrivare da Steffy e a riabbracciare la sua bambina, con la quale si è scusato per aver fatto tardi. La piccola è stata contenta di rivedere il suo papà, ma soprattutto di passare con lui una serata danzante padre e figlia come avevano previsto. I due non hanno potuto partecipare al ballo principale, ma hanno allestito un piccolo spettacolino nel salone della casa sulla scogliera, intenerendo Steffy che li ha osservati per tutto il tempo. La Forrester ha guardato con tenerezza il suo ex e sua figlia ballare anche perché purtroppo ormai al corrente di una verità schiacciante e tremenda, che presto cambierà per sempre la loro vita.

Liam sta per morire! Ecco cosa è successo nelle puntate americane di Beautiful

L’arrivo di Liam a casa ha sconvolto Steffy ma a renderla pallida come un fantasma è stato il messaggio il Finn, che l'ha avvertita di quello che purtroppo sta accadendo a Liam. Il dottore, intuendo che lo Spencer potesse essere andato a casa sua per accontentare Kelly, ha informato sua moglie delle condizioni di salute del suo ex marito. La Forrester è sbiancata davanti alla notizia che il padre di sua figlia, l’uomo di cui per anni è stata innamorata, ha contratto una malattia inoperabile e purtroppo rischia di morire. La figlia di Ridge ha quindi osservato papà e figlia mentre ballavano con l’idea di non vedere mai più una scena simile. Possibile che davvero Liam ci dia i suoi saluti? Bridget riuscirà a fare il miracolo come ha fatto con Eric insieme a Finn? Lo scopriremo molto presto.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.