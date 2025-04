Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy trova Liam ancora vivo ma lo Spencer ha i minuti contati!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Liam è ancora vivo ma potrebbe la sua esistenza è appesa a un filo. Steffy lo ha trovato svenuto sul ciglio della strada ed è corsa in ospedale. Sarà riuscita a salvarlo? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap presto in onda su Canale5.

Liam non è morto… non ancora almeno. Nelle puntate americane di Beautiful andate in onda nelle scorse ore, Steffy ha trovato lo Spencer sul ciglio del vialetto di casa di Bill, svenuto e con un evidente macchia di sangue in testa. Spaventata e confusa, la ragazza ha chiamato il 911 e il giovane è stato trasportato in ospedale, dove le condizioni sono apparse subito gravissime. Ma cosa sta succedendo esattamente e come si sta comportando Steffy, terrorizzata dall’idea di perdere il padre di sua figlia e uno degli uomini più importanti della sua vita? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam è in pericolo!

Vi abbiamo già rivelato che Liam rischia di morire. Il ragazzo, dopo il duro confronto con Bill, ha avuto un terribile malore, che lo ha fatto cadere di peso a terra, davanti al camino della casa di suo padre, sbattendo violentemente la testa sul tavolino da tè. Il ragazzo è rimasto incosciente per diversi minuti ma poi si è rialzato con coraggio e si è avviato, stordito e preoccupato, verso l’uscita. Non poteva certo rimanere là, non dopo quello che Dollar Bill gli ha detto e non dopo che il magnate gli ha intimato di non farsi mai più vedere nella sua casa. Insomma Liam non ha voluto stare un minuto in più riverso a terra in un luogo a lui ormai ostile.

Steffy disperata, perderà Liam? Ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

Liam si è trascinato a fatica fuori dalla Villa di Bill e si è accasciato sul vialetto di casa di suo padre, svenuto e ormai privo di forze. Per sua fortuna, Steffy è passata di là proprio in quel momento. La Forrester ha deciso di recarsi dal magnate per parlare con lui dopo quanto successo con Luna e per capire le ragioni per cui il suo ex suocero, che un tempo l’amava molto, abbia deciso di mettere in pericolo tutta la sua famiglia, solo perché Luna Nozawa sembra avere un’infanzia simile alla sua.

Steffy ha trovato Liam riverso per terra e ovviamente la sua reazione è stata di terrore puro. Senza indugio ha chiamato il 911 a cui purtroppo non ha potuto raccontare tutto quello che è successo. L’unica cosa sicura è che dalla testa di Liam esce del sangue ed è completamente privo di sensi.

Beautiful Anticipazioni Puntata Americane: Steffy è ancora innamorata di Liam?

I soccorritori hanno portato Liam in ospedale, dove il ragazzo è stato accolto dalla dottoressa Buckingham, la madre di Zoe e Paris, che ha intimato a Steffy di stare indietro. La Forrester è l’ex moglie del ragazzo e quindi non può stargli accanto per tutto il tempo. Il parente più prossimo del giovane è Bill, che potrebbe essere capace di non correre nemmeno al capezzale del figlio. Le condizioni terribili di Liam hanno fatto tremare la figlia di Ridge che ha urlato disperata di non poter perdere lo Spencer e di non volersi separare da lui. Una dichiarazione che, in Beautiful, potrebbe suonare molto pericolosa. Sì perché potrebbe dimostrare che Steffy è ancora innamorata dell'ex compagno e complicherebbe la già tesa situazione famigliare, che la ragazza ha con suo marito, con Hope e persino con Bill.

Scopriremo molto presto cosa accadrà ma siamo certi che le cose diventeranno particolarmente infuocate.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14.20 e 14.15.