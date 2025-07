Beautiful Anticipazioni Americane: Liam e Luna in fin di vita!

Anticipazioni TV

Luna e Liam sono feriti gravemente e la loro vita è appesa a un filo. Si salveranno o nelle prossime puntate di Beautiful vivremo un nuovo lutto? Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Liam e Luna sono in fin di vita. L’epilogo della sparatoria nella scuola di Hayes ha assunto dei toni ancora più drammatici e nelle puntate americane di Beautiful ci si aspetta di tutto. Le condizioni dello Spencer e della Nozawa sono drammatiche e uno dei due o persino entrambi, potrebbero uscire di scena. Ma cosa sta succedendo negli episodi attualmente in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5? Vediamolo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn soccorre Liam ma non Luna

Luna ha sparato a Sheila e poi a Liam ma lo Spencer, con coraggio, ha ribaltato la situazione, ha preso la pistola e ha ferito la Nozawa gravemente, cadendo insieme a lei a terra. Finn è arrivato alla scuola di Hayes e ha trovato una situazione drammatica davanti ai suoi occhi. Il dottore ha chiamato il 911 e i paramedici sono arrivati molto in fretta, soccorrendo tutti i feriti. Finn ha lasciato che i dottori si prendessero cura di Sheila e di Luna mentre lui, senza nemmeno preoccuparsi della sua giovane figlia, si è precipitato su Liam, felice e grato che lui sia arrivato in tempo e che abbia salvato sua moglie e addirittura sua madre. Il bel dottorino ha dimostrato una freddezza terribile nei confronti della sua primogenita, ormai talmente arrabbiato con lei da non curarsi minimamente del copioso sangue che sgorgava dal suo petto.

Beautiful Anticipazioni: Luna e Liam rischiano di morire

Il 911, seguito dalla polizia, sono intervenuti e mentre l’ambulanza ha portato Luna e Liam in ospedale, Steffy ha dovuto rispondere ad alcune domande necessarie. La Forrester, sotto shock e molto preoccupata, ha raccontato come sono avvenuti i fatti e ha confessato che Sheila ha cercato di fermare Luna e che solo l’intervento di Liam ha evitato che lei fosse uccisa. In clinica la situazione è apparsa subito drammatica. Sia lo Spencer che la Nozawa hanno una ferita enorme sul petto, hanno perso molto sangue e rischiano di non farcela. Finn ha operato di persona il figlio di Bill mentre Bridget, Li e Grace si sono occupate della ragazza. Ma riusciranno a salvare loro la vita?

Beautiful Spoiler puntate americane: Luna e Liam un destino incerto… o forse no

Luna e Liam rischiano di morire ma uno solo dei due lascerà questo mondo… e forse non per sempre. Sì perché dagli spoiler emersi in queste ore, Li rivelerà a Steffy e Poppy che Luna è morta ma qualcosa ci lascia presagire che la Nozawa tornerà a farci compagnia nelle prossime puntate. Ma perché lo pensiamo e cosa ne sarà di Liam?

Pare che nemmeno Liam morirà almeno non adesso e non sotto i ferri di Finn. A rivelare che i due ragazzi si salveranno è stata la foto di un mucchietto di copioni di settembre comparsa sui social negli scorsi giorni, nella quale compariva i nomi sia di Luna che di Liam. Ma allora perché Li rivelerà a Poppy che sua figlia è viva.

#BoldandBeautiful

Luna waving a gun around next week but she's still here in September



I can't 😆 pic.twitter.com/WYbaEgCAqI — Corinnelovessoaps (@soaplover5) June 28, 2025

Secondo le indiscrezioni pare proprio che il cuore di Luna si fermerà davvero ma per poco tempo, proprio quello in cui Li uscirà dalla stanza e in cui Poppy rivelerà di essere felice che sua figlia sia morta. Sì state leggendo bene, la donna dichiarerà di essere contenta che la sua bambina non sia più in vita e non sia più in grado di fare del male. Sarà però questione di pochissimo, visto che sui copioni c’è il nome di Luna e a meno che la ragazza non appaia come fantasma, dobbiamo presumere che ce la farà. È però possibile che tutti la ritengano morta. Vi ricordate che Li nascose a Steffy e alla sua famiglia che Finn era ancora vivo? Ecco potrebbe succedere anche stavolta questo e che nonna Nozawa scelga di portare via sua nipote, di riportarla alla ragione e farle vivere un’esistenza senza più sbagli e senza una madre degenere, che l’ha rovinata. E in effetti questa ipotesi avrebbe pure senso, visto che Li, durante l’operazione, ha fatto di tutto per non far morire la sua nipotina, mostrando – per la prima volta – un po’ di affetto per lei. Cosa succederà davvero lo scopriremo a breve e vi terremo aggiornati.

