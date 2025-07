Beautiful Anticipazioni Americane: Luna spara a Sheila e a Liam ma lo Spencer pareggia i conti!

Anticipazioni TV

La trappola in cui è caduta Steffy si è conclusa con un drammatico epilogo. Luna ha finito per sparare a Sheila e Liam, accorsi a proteggere la Forrester. La Nozawa è caduta vittima del suo stesso gioco e ora per lei e lo Spencer è codice rosso. Vediamo insieme cosa è successo nella Soap.

Un terribile epilogo ha sconvolto le trame americane di Beautiful. Nelle puntate della Soap, andate in onda nelle scorse ore sulla CBS, la rete statunitense equivalente alla nostra Mediaset, Luna ha fatto fuoco e ha colpito prima Sheila e poi Liam, corso alla scuola di Hayes dopo aver capito che qualcosa non andava. Nonostante una brutta ferita, lo Spencer si è rimesso in piedi e ha affrontato la giovane criminale, finendo per fermare Luna con la sua stessa arma e mettendola ko. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo e cosa accadrà prossimamente.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila cerca di fermare Luna ma lei le spara

Nelle puntate americane di Beautiful sta succedendo di tutto. Luna ha incastrato Steffy e le ha puntato una pistola contro, decisa a regolare dei conti spinosi in sospeso con lei. Sheila è arrivata a salvarla, convinta che sua nipote stia facendo dei grossi errori e che vada fermata il prima possibile. La Carter ha pregato la nipotina di abbassare l’arma e di smetterla di pretendere di essere ascoltata in questo modo; deve mantenere la calma e non fare i suoi stessi errori, quelli che non le hanno permesso – nonostante la volontà – di avere un rapporto con Finn, suo figlio. Sheila non accusa più Steffy di essere la causa di tutto ma si assume le sue responsabilità e vorrebbe che Luna facesse lo stesso, anche se sembra difficile.

Luna spara a Sheila, ecco cosa è successo nelle puntate americane di Beautiful

Luna non ha ascoltato Sheila e non ha seguito i consigli della sua nonnina, continuando a puntare la pistola contro Steffy, sempre più furiosa con lei e incautamente sprezzante del pericolo. Stanca di ricevere i commenti pungenti della Forrester, la Nozawa ha alzato l’arma contro la sua matrigna, pronta a spararle senza pietà. Ma Sheila, più veloce di lei, le si è parata davanti, cominciando una lotta contro la nipote, finita con uno sparo.

Luna ha premuto il grilletto nonostante davanti avesse la sua nonnina e per fortuna della rossa, il colpo è andato sul piede, ferendo la Carter ma non mortalmente. Con Sheila a terra e incapace di rialzarsi, Luna ha avuto campo libero… sino all’arrivo di Liam.

Beautiful Anticipazioni: Liam salva Steffy

Liam è arrivato alla scuola di Hayes – in realtà il suo vecchio appartamento – dopo non aver trovato Steffy a casa e aver ricevuto un messaggio molto preoccupante da Finn. Entrambi gli uomini hanno intuito che la Forrester stava correndo qualche pericolo ma il primo a riuscire a precipitarsi da lei è stato lo Spencer.

Liam ha trovato Sheila e Steffy sotto tiro e ha subito affrontato Luna senza alcuna paura, ricevendo una pallottola in pieno petto, che però non gli ha impedito di fare un altro gesto eroico. Rimasto miracolosamente in piedi, sebbene sanguinante, lo Spencer si è letteralmente buttato sopra la Nozawa per frenare la sua pazzia e con il coraggio di chi sa di dover morire comunque, è riuscito a strapparle la pistola e a puntargliela contro, sparando a sua volta un colpo, che ha steso Luna. Dopo aver salvato Steffy e pure Sheila, Liam è crollato a terra privo di sensi, proprio quando Finn ha fatto capolino nella scuola. Il dottore si è trovato davanti a una scena che non avrebbe mai più voluto vedere e spinto da sua madre, rimasta più lucida rispetto a tutti, ha chiamato il 911 per soccorrere sia lo Spencer che la Nozawa, colpiti, feriti e probabilmente a rischio di vita.

Beautiful: cosa succederà nei prossimi episodi?

Luna e Liam sono stati trasportati di corsa in ospedale e le loro condizioni risulteranno critiche, soprattutto quelle dello Spencer, già particolarmente in difficoltà per via della sua malattia. Vi anticipiamo anzi vi spoileriamo quindi attenzione Spoiler, che nessuno dei due morirà – almeno secondo un copione che è trapelato sul web negli scorsi giorni – ma prevediamo che questo evento cambierà molte cose. Prima di tutto Bill si sentirà sicuramente in colpa per aver lasciato una pazza criminale a piede libero e in grado di fare del male a entrambi i suoi figli ma pensiamo anche che Sheila si sarà guadagnata un piccolo spiraglio per riavvicinarsi a Finn. Steffy non potrà certo far finta di nulla e non prendere in considerazione che la malefica rossa, o forse quella che un tempo era la malefica rossa, ha cercato di salvarla dal sangue del suo sangue. Quel che è certo è che per un po’ la Forrester sarà fuori gioco e non vediamo l’ora di sapere quale sarà l’escamotage utilizzato per lasciare tempo a Jacqueline MacInnes Wood di dare alla luce il suo quinto figlio e di riprendersi dal parto.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.