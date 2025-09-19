Beautiful Anticipazioni Americane: Li strozza Luna, Bill e Katie vogliono vendetta!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Will ha informato i suoi genitori della trappola in cui Luna lo ha fatto cadere. Bill e Katie vogliono vendetta e si sono diretti a casa di Li che, scoperto quanto combinato dalla nipote, ha deciso di strozzarla. Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto su Canale5.

Luna è stata scoperta e il segreto di Li e di Sheila ormai non è più tale. Negli episodi americani di Beautiful le cose sono degenerate ed è tutta colpa della giovane Nozawa, che invece che starsene buona a casa della nonna e aspettare che lei sistemasse le cose con gli avvocati, ha deciso di prendersi ciò che vuole da tempo ovvero Will Spencer. Peccato però che quest’ultimo, con l’aiuto di Liam, l’abbia scoperta e abbia informato i suoi genitori di essere finito in un guaio terribile, scatenando – come prevedibile, l’ira di Bill e di Katie, che hanno subito raggiunto casa di Li per regolare i conti. Ma a intervenire con furia non sono stati loro bensì Li stessa che, scoperto quanto ha combinato la sua scellerata nipotina – l’ha presa per il collo, pronta a strozzarla. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Will sconvolto dalla verità su Luna

Andiamo con ordine soprattutto perché la faccenda che si sta consumando negli episodi americani di Beautiful, sta diventando piuttosto complessa. Sì perché Will ha scoperto che Luna è viva ed è ovviamente andato nel pallone dopo aver scoperto che la ragazza misteriosa con cui è andato a letto è proprio lei. Lo Spencer è inorridito e dopo averle dichiarato di non avere alcuna intenzione di cedere di nuovo ai suoi imbrogli, è corso ad avvertire i suoi genitori e a chiedere loro una mano. La reazione di Katie e Bill non si è fatta attendere; i due sono rimasti senza parole e piuttosto preoccupati che una simile assassina sia ancora in vita e che sia rimasta nascosta per così tanto tempo. Lo Spencer senior e la Logan hanno giurato di sostenere il figlio in questo momento difficile, che rischia di diventare ancora più complessa.

Bill e Katie affrontano Luna, ecco cosa succede nelle puntate americane di Beautiful

Bill e Katie hanno seguito Will a casa di Li, pronti a mettere in chiaro le cose con la pazza Nozawa. I genitori del ragazzo vogliono fermarla e stavolta metterla per davvero fuorigioco. Faccia a faccia con lei, Katie non è riuscita a trattenersi ed è stata lei la prima a urlarle contro tutto il suo risentimento e a giurarle vendetta. Bill le ha fatto eco, cercando di trattenere la sua ira che, lo sappiamo, può diventare molto pericolosa. L’incontro è stato interrotto dall’arrivo di Li, spaventata di vedere la sua abitazione un po’ troppo affollata. La dottoressa ha così scoperto cosa ha combinato sua nipote nonostante le sue continue raccomandazioni e, fuori da ogni controllo, ha preso la nipotina assassina per il collo, pronta a strozzarla.

Beautiful: Li strozza Luna!

Li ha fatto di tutto per salvare Luna; ha finto la sua morte per occuparsi di lei, darle una famiglia che l’amasse e che le permettesse di redimersi ma purtroppo per la ragazza questo non basta. Luna è ormai fissata con il conquistare Will ed è convinta che lui sia l’uomo perfetto per lei. Questa ossessione l’ha portata a fuggire da casa della nonnina e a compiere un altro crimine, che avrà sicuramente delle terribili ripercussioni. Li non ce la fa più a sopportare tutto questo e dopo aver saputo che Luna ha imbrogliato Will, fingendosi Luna e andando a letto con lui, ha messo le mani al collo alla giovane, pronta a regolare i conti con lei. Non riuscirà però a eliminare la sua consanguinea, che si sta rivelando più pazza della madre, ma siamo certi che da ora in poi e da questo terribile momento, niente sarà più come prima né per le Nozawa ma neanche per gli Spencer.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.