Beautiful Anticipazioni Americane: Katie gela Bill. Non tornerà mai più con lui e la colpa è di Brooke!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Katie ha preso la sua decisione. Nonostante la proposta allettante di Bill, la Logan ha scelto di non tornare con suo marito e la colpa è tutta sua e di Brooke. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Il ritorno di Will a Los Angeles ha dato a Bill il là per tornare – di nuovo – alla carica con Katie. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelano che lo Spencer vorrebbe ricostruire la sua famiglia e si è convinto di voler dimostrare a suo figlio e alla sua ex moglie, di essere pronto a prendersi le sue responsabilità e di essere un uomo cambiato. Ma né il suo ultimogenito né la Logan sono pronti a fare questo passo. Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Will pronto a proteggere sua madre Katie

Will è tornato a casa all’improvviso. L’ultimogenito di casa Spencer ha fatto il suo trionfare ritorno a Los Angeles, richiamato in patria per conoscere sua sorella Luna, poi rivelatasi non solo non parente ma anche una pazza assassina. Il giovane non è stato molto contento di riabbracciare suo padre, con cui continua ad avere un rapporto conflittuale, a causa di quello che è successo tra i suoi genitori, quando era ancora un bambino. Katie sì è quindi trovata con una difficile missione da portare a termine: rinunire suo figlio a suo padre.

Will non riesce a dimenticare la sofferenza che hanno patito lui e sua madre e di certo non ha alcuna intenzione di vedere la sua amata mamma di nuovo abbattuta per colpa del suo fedifrago genitore. Per questo è tornato con l’ascia di guerra tra le mani, pronto a proteggere la sua adorata mammina.

Anticipazioni Americane Beautiful: Bill vuole riunire la sua famiglia

Will vuole proteggere sua madre e non intende permettere a Bill di farla soffrire. Per questo motivo, come ci rivelano le Anticipazioni Americane di Beautiful, si è opposto alla reunion dei suoi genitori e ha detto chiaramente a Katie di non tornare con suo padre per lui. Il giovane Spencer non è più un bambino che ha bisogno dei suoi genitori insieme, può cavarsela da solo e non ha più così tanto interesse ad avere mamma e papà insieme per lui. Questo atteggiamento si è scontrato e si scontrerà inevitabilmente con il desiderio di Bill di riunire la sua famiglia e di provare a riconquistare per sempre la sua ex moglie, che gli ha rivelato più e più volte di essere ancora legata a lui.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Katie gela Bill, ed è tutta colpa di Brooke!

Katie ha confessato a Bill di essere ancora legata a Bill e di essere ancora in qualche modo innamorata di lui. Il ritorno di Will, come abbiamo detto, e queste dichiarazioni, hanno dato allo Spencer l’illusione di essere finalmente a un passo dal riunire la sua famiglia. L’atteggiamento di Will, deciso a non fidarsi più del suo papà, ha però messo i bastoni tra le ruote al magnate e ha spinto la Logan a una decisione dura anzi gelida. Katie ha rivelato al suo ex marito di essere molto felice di riavere suo figlio in città e di poter passare del tempo insieme, come una famiglia, ma di non essere disposta a tornare a vivere a Villa Spencer come un tempo. Non intende essere il ripiego di nessuno e visto che poco tempo prima, in quella casa, abitava Poppy, non le sembra proprio opportuno tornarci.

Katie è però stata ancora più dura. Ha confessato a Bill di volergli molto bene ma di non essere ancora in grado di dimenticare quello che è successo tra lui e Brooke. La sofferenza patita, più volte, a causa della relazione dello Spencer con sua sorella, le ha causato così tanto dolore da non riuscire più a fidarsi di lui e visto che Will non è più un bambino, non crede necessario un ritorno di fiamma con il suo ex marito, né ora né mai.

Bill ha accusato il colpo ed è rimasto senza parole. Lo Spencer ha capito di aver fatto tanti errori e come lui lo ha capito Brooke, con cui il magnate si è confidato. La Logan senior si è sentita in colpa per quello che è successo e si è proposta di parlare con sua sorella. Ma la bionda riuscirà a convincere la sua sorellina a mettere da parte il passato, per cominciare un nuovo futuro senza che si senta minacciata da lei? Lo scopriremo presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.