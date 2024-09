Beautiful Anticipazioni Americane: Katie ha una difficile missione da portare a termine. Non sarà facile!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Katie avrà un compito molto importante e difficile da portare a termine. La Logan dovrà riportare la pace tra Will e Bill. Ci riuscirà? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5.

È ormai sempre più chiaro che tra Bill e Katie stia tornando il sereno. Questo è quello che sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful mentre in Italia la Logan ha scelto Carter e sembra aver preso le distanze dal suo ex marito. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che negli episodi che stanno andando in onda sulla CBS, negli Stati Uniti, lo Spencer ha deciso di fare ammenda degli errori compiuti con la sua ex moglie ma anche con suo figlio Will, che non sembra però capace di dimenticare tutto quello che ha sofferto durante l’infanzia. Toccherà a sua madre riuscire a convincerlo ad andare avanti e a fare da paciere tra padre e figlio. Non sarà facile!

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill e Katie sempre più vicini

Le Anticipazioni Americane di Beautiful stanno confermando una nostra teoria. In un nostro vecchio articolo sulle puntate della Soap, in onda negli Stati Uniti, abbiamo ipotizzato che Katie e Bill potessero tornare insieme e che l’evento sarebbe potuto avvenire molto presto. Archiviata la questione Poppy - che dopo aver scoperto che Luna è un’assassina ha trovato rifugio da sua sorella – lo Spencer si è riavvicinato alla sua ex a cui, nelle scorse puntate andate in onda sulla CBS, ha rivelato di pensare che lei e Will siano ancora una famiglia unita. Insomma il magnate ha fatto capire all’ex consorte di volere di nuovo Will e Katie nella sua casa.

Anticipazioni Americane Beautiful: Katie pronta a tornare a Villa Spencer?

Non abbiamo ancora certezza che Katie possa tornare a Villa Spencer ma quel che è certo è che la Logan provi ancora un grande amore nei confronti del suo ex marito e che possa veramente voler ricominciare con lui. I due, dopo quanto avvenuto con Poppy e Luna, potrebbero aver ritrovato la sintonia che mancava a entrambi e che potrebbe davvero trasformarsi in un grande amore. Del resto, come vi abbiamo raccontato nei nostri articoli sulle puntate americane di Beautiful, la sorella di Brooke ha dimostrato di essere ancora molto legata al magnate e di essere persino gelosa che lui si stesse rifacendo una vita con un’altra famiglia, che non includeva lei. Katie però si troverà a dover gestire un altro problema, stavolta rappresentato da suo figlio Will.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Will si oppone alla reunion dei suoi genitori?

Katie e Bill torneranno insieme? Non lo sappiamo per certo ma i presupposti ci sono tutti. C’è però un problema: Will potrebbe non essere d’accordo. Il giovane Spencer non ha dimenticato i problemi che suo padre ha causato a lui e a sua madre ma soprattutto non gli può perdonare di aver trattato male la sua adorata mamma e di averlo costretto a stare lontano da casa per evitare di soffrire più del dovuto. Il ragazzo potrebbe quindi opporsi alla reunion dei suoi genitori e opporre un veto enorme alla loro nuova storia d’amore. Toccherà quindi a Katie convincere il ragazzo che suo padre è determinato a comportarsi bene, a rispettare lei e la loro famiglia e quindi a fare ammenda di tutti i suoi errori. Ma basterà il suo intervento per calmare Will, che verso il padre prova un risentimento così forte da farci pensare che possa scoppiare una lite furibonda tra i due? Lo scopriremo molto presto e ovviamente vi terremo aggiornati.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.