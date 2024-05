Beautiful Anticipazioni Americane: Hope si schiera dalla parte di Finn e di Sheila!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope sembra credere alla redenzione di Sheila. La Logan è d'accordo con Finn e pensa come lui che la Carter meriti di avere un'altra chance, così come è stata concessa a Thomas. Ridge, Liam e ovviamente Steffy non sono però d'accordo. Vediamo cosa sta succedendo nella Soap.

Deacon e Finn sono pronti a dimostrare a tutti che Sheila sia cambiata ma mentre lo Sharpe non sembra avere ostacoli, il bel dottorino si è trovato contro Steffy, sua moglie, decisa a non permettere alla Carter di avvicinarsi alla sua famiglia e certa che non possa essersi redenta. Il dottor Finnegan può però contare su un altro valido supporto femminile: Hope Logan. La figlia di Brooke non solo crede che la mamma naturale del suo amico meriti una seconda opportunità ma ha pure paragonato la situazione della rossa a quella di Thomas, finendo per far strabuzzare gli occhi a Ridge e Liam. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap e cosa vedremo presto su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy abbandona Finn ma per fortuna c’è Hope

Steffy ha detto basta e ha imposto un ultimatum a Finn. Il ragazzo ha dovuto scegliere tra lei e Sheila e per il momento, ma durerà poco, ha deciso di non ferire i sentimenti della moglie e di stare al suo fianco. Il dottore è convinto davvero che sua madre sia cambiata e che meriti un’opportunità. Per questo vorrà dimostrare a tutti che né lui né Deacon si sbagliano. I Forrester non saranno di certo contenti e disposti a dargli retta e si terranno ben lontani dalla Carter. L’unica persona che gli darà manforte sarà Hope, che ha già dichiarato di credere alle parole del suo amico e di essere certa che le persone cattive possano redimersi, anche se si chiamano Sheila Carter.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope crede che Sheila sia cambiata… come Thomas

Hope ha dichiarato sia a Finn che a Ridge e Liam, di credere che Sheila possa essere cambiata. A differenza di tutti, la piccola Logan pensa che la rossa possa davvero aver voltato pagina e ha paragonato la situazione della Carter e il suo desiderio di essere accettata, a quella di Thomas. Come il Forrester ha potuto dimostrare di essere un uomo diverso e ha ottenuto persino da lei un’occasione, anche l’ex criminale merita di avere lo stesso diritto. Un simile paragone ha fatto accapponare la pelle a Ridge ma anche a Liam. Il Forrester ha gelato la sua figliastra e le ha poco gentilmente detto di non permettersi di associare suo figlio a una pazza che ha seminato il panico nella sua famiglia e ha pure tentato di uccidere Brooke e Taylor.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope aiuterà Finn con Sheila

Liam e Ridge non hanno potuto fare a meno di chiedere a Hope come potesse essere così magnanima con Sheila, visto che la donna ha tentato di uccidere sua madre. La ragazza ha però ribadito di credere nel cambiamento delle persone e sarà questo atteggiamento a spingere Finn a starle ancora più vicino. Il dottore, rifiutato da Steffy – che presto potrebbe chiudere con lui – potrebbe cercare consolazione nella Logan, pronta a dargli una mano. Noi però a questa ipotesi ne aggiungiamo un’altra. Pensiamo infatti che non solo Finn sarà felice di avere la bionda dalla sua parte ma sarà soddisfatta pure Sheila, che si troverà ad essere sostenuta dalla figlia del suo futuro marito e da un’amica speciale di suo figlio, che potrebbe diventare la sua compagna e aprirle la strada per rientrare nella famiglia Forrester, Hayes compreso. Una prospettiva che fa venire i brividi e che sicuramente né Steffy né Brooke potranno tollerare. Thomas, torna presto a casa!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.