Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke è pronta a prendere il posto di Stephanie. Ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

E se Stephanie Forrester tornasse nel "corpo di qualcun altro"? Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Brooke prenderà il posto della matriarca di casa Forrester per difendere la sua famiglia da Sheila. Scopriamo tutti i dettagli degli episodi della Soap in arrivo negli Stati Uniti e presto anche su Canale5.

E se vi dicessimo che Stephanie Forrester sta per tornare? No, non si tratta di una resurrezione alla Taylor o alla Sheila maniera ma di una novità che coinvolge Brooke Logan. Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere alla trasformazione della Logan nella sua più vecchia e temuta nemica. Tutto questo per contrastare l’ormai sempiterna Sheila Carter, tornata all’attacco e pronta a ottenere quello che vuole. Ma cosa succederà negli episodi che vedremo in questi mesi e cosa significa che Brooke farà tornare a casa Stephanie? Ve lo spieghiamo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke si “trasforma” in Stephanie

Diciamo subito che non ci sono possibilità che Susan Flannery, alias Stephanie Forrester, torni a interpretare il suo personaggio. L’attrice ha lasciato il set ormai da anni e non sembra intenzionata a farci ritorno se non per sporadiche apparizioni in sogno, come successo nelle scorse puntate della Soap – andate in onda negli Stati Uniti – nell’episodio di premorte di Eric. Il suo ritorno non sarà quindi fisico ma spirituale ma stavolta a farla tornare tra noi sarà Brooke. La Logan si trasformerà nella sua odiata-amata suocera diventando la leonessa protettrice della famiglia Forrester (e Logan) esattamente come lo era la matriarca. E lo farà per difendere tutti da Sheila Carter, ritornata a far paura.

Leggi anche Beautiful Anticipazioni Americane: Stephanie è tornata! Il suo spirito compare a Eric mentre lotta tra la vita e la morte

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke è l’unica che può fermare Sheila?

Deacon e Finn hanno ritrovato Sheila e ora sono convinti di doverle dare una chance per rimanere accanto alla sua famiglia. La Carter sembra essere destinata a diventare un membro effettivo della famiglia Sharpe – Deacon le ha pure chiesto di sposarlo – ma anche della famiglia Finnegan. Suo figlio ha infatti dichiarato di volerla accanto e ha pure chiesto a Steffy di fare lo sforzo di perdonarla e di credere che sia cambiata, esattamente come ha fatto con Thomas. Ma nessuno a casa Forrester sarà in grado di dimenticare cosa ha combinato la rossa negli anni.

Steffy si troverà a gestire una situazione inaspettata e che farà molto soffrire e stavolta non potrà contare nemmeno su Taylor, sparita dalla circolazione. L’unica persona in grado di fronteggiare a testa alta la criminale, senza avere con lei alcun vincolo di parentela o amore, sarà Brooke. La Logan diventerà la paladina di casa Forrester e prenderà il posto di Stephanie nella difesa della sua famiglia.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke metterà Sheila ko?

Sheila tornerà a seminare il panico in famiglia e qualcuno dovrà pur fermarla. Non essendoci più né Stephanie né Quinn, che in passato l’hanno tenuta a bada e che sono sempre state combattive, la palla passerà a Brooke. Sarà lei, secondo gli spoiler, a dichiarare guerra alla Carter e a diventare la sua acerrima nemica. La bionda difenderà la sua famiglia e affilerà i coltelli, così come avrebbe fatto la matriarca della Forrester Creations. Insomma non rivedremo Stephanie ma la Logan ce la ricorderà tantissimo e faremo un bel tuffo nel passato.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.