Beautiful Anticipazioni Americane: Hope scoprirà che Thomas è un assassino?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope continua ad avere grande fiducia in Thomas e a credere che sia cambiato. La ragazza è arrivata persino a prendersela con suo padre per essersi messo in mezzo nella sua relazione ma non sa che il Forrester è un assassino come Sheila. Lo verrà a sapere?

Hope è sempre più presa da Thomas. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che la Logan non ha più freni e sta vivendo la sua relazione con il Forrester senza curarsi di tutti i consigli che la sua famiglia le sta dando, per proteggerla dal figlio pazzo di Ridge. Lei però non solo si è rifiutata di ascoltarli e continuerà così ma ha anche minacciato suo padre di non mettersi in mezzo e di risolvere le cose nella sua vita, allontanando Sheila, un’assassina. Peccato però che anche Thomas Forrester sia un omicida. Hope lo scoprirà?

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope minaccia Deacon

Facciamo un passo indietro di qualche puntata – andata in onda negli Stati Uniti – e riassumiamo cosa è successo. Hope ha incontrato Deacon a Il Giardino e tra lei e suo padre è scoppiato un litigio. Lo Sharpe ha rivelato alla ragazza di non vedere di buon occhio la sua relazione con il Forrester e l’ha spinta a lasciarlo. La piccola Logan è inorridita anzi ha provato un vero e proprio disgusto nel sentire il padre dire certe cose e ha pensato: ma da che pulpito?!? La bionda ha accusato il genitore di essere molto più in torto lui, visto che sta frequentando quell’assassina di Sheila Carter e gli ha consigliato di tacere, visto che non si trova nella posizione di darle consigli. È poi passata alle minacce confessandogli di non avere più alcuna intenzione di vederlo se lui continuerà a stare con Sheila e non vedrà nemmeno più i suoi nipoti.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope non sa che anche Thomas è un assassino

Fatti questi dovuti preamboli, possiamo passare al fulcro della nostra riflessione. Hope ha accusato Deacon di amare un’assassina ma anche lei non è in buona compagnia. La ragazza ignora che Thomas abbia ucciso qualcuno. Il ragazzo è stato solo più fortunato di Sheila, visto che il suo omicidio è stato archiviato come un incidente e non se n’è più parlato. Ma di cosa stiamo parlando? Rinfreschiamoci insieme la memoria.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas ha ucciso Emma Barber

Sono ormai passati anni da quel giorno ma non possimao dimenticare il momento in cui Thomas ha ucciso Emma Barber. Il nome vi avrà sicuramente fatto tornare tutto alla mente e noi vi aggiungiamo dei piccoli dettagli che serviranno per finire il puzzle dei ricordi. Ci stiamo riferendo a quando la nipote di Justin Barber scoprì che il Forrester aveva nascosto la verità su Beth e aveva quindi permesso che Hope credesse sua figlia morta. Venuta a sapere tutto, la giovane aveva affrontato – incautamente – lo stilista e ne era scaturita una lite, finita con un inseguimento in macchina e con l’uscita di strada della giovane e la sua morte sul colpo. Le dinamiche avevano salvato Thomas e il caso era stato archiviato, senza alcuna ripercussione.

Rimane però il fatto che pure Thomas sia un assassino, esattamente come Sheila e che se Hope lo scoprirà le cose potrebbero cambiare radicalmente. La Logan potrebbe decidere di lasciare il Forrester e chiudere con lui definitivamente e stavolta per sempre. Ci chiediamo se qualcuno di molto vicino alla ragazza, non tornerà sull'argomento. Liam o Deacon o Liam e Deacon sono le nostre prime ipotesi.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.