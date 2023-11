Beautiful Anticipazioni Americane: Hope è disgustata! Deacon non accetta la sua relazione con Thomas ma lui sta con Sheila!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Deacon ha confessato alla figlia di non gradire la sua vicinanza con Thomas. Per Hope è stato un duro colpo, non si aspettava un simile reazione da una persona che sta con Sheila. Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in onda su Canale5.

Hope è disgustata! Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan ha scoperto che suo padre non accetta la sua relazione con Thomas. Lo Sharpe ha rivelato alla figlia di ritenere il Forrester un uomo pericoloso, in grado ancora di fare del male. La bionda non ha sopportato una simile affermazione da parte del genitore, non ora che lui ha una relazione con una pazza assassina di nome Sheila Carter.

Anticipazioni Americane di Beautiful: Deacon non vuole che Hope stia con Thomas

Hope ha fatto visita al padre dopo il Ringraziamento. La ragazza è molto dispiaciuta di non averlo visto in una giornata di festa, così importante ma di certo non poteva permettere che lui – con Sheila – si avvicinasse alla sua famiglia riunita. La giovane ha voluto però ritagliarsi qualche oretta in compagnia del suo papà. Non si immaginava certo che un gesto di affetto si trasformasse in un confronto serratissimo e decisamente poco costruttivo. Deacon ha infatti rivelato alla figlia di essere molto preoccupato per lei e di non essere per nulla contento, anzi contrario, alla sua relazione con Thomas Forrester.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope disgustata da Deacon

Deacon ha confessato a Hope di ritenere Thomas una persona pericolosa, ancora ossessionato da lei e incapace di liberarsi dei suoi tremendi pensieri. Hope ha reagito con stizza; da che pulpito viene una simile affermazione?!? La Logan ha ribattuto che non si sarebbe mai aspettata un simile commento da parte del padre, che invece è innamorato perso di Sheila Carter, un’assassina. La ragazza ha ribadito al padre che la sua relazione con la rossa non sarà mai e poi mai accettata da nessuno nemmeno da lei, anzi soprattutto da lei.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope minaccia Deacon

Deacon è rimasto spiazzato dalle dichiarazioni di Hope e si è difeso dicendo che gli sembra piuttosto incoerente pensare che Thomas possa cambiare ma che invece Sheila non possa farlo. Hope ha quindi ribadito ulteriormente quello che pensa sulla Carter e ha sottolineato il fatto che sì Thomas ha sicuramente sbagliato in passato e abbia perso la testa ma almeno non ha mai ucciso nessuno, o almeno così lei pensa, visto che il Forrester è stato il colpevole dell’uscita di strada e della morte di Emma Barber.

Hope ha quindi calcato la mano e ha accusato il padre di aver scelto ancora una volta se stesso e i suoi desideri, mettendo da parte sua figlia e le sue esigenze. E visto che le cose stanno così, è passata alle minacce: se Deacon non chiuderà con Sheila, lei gliela farà pagare e lo Sharpe non rivedrà più la sua bambina e i suoi nipoti. Cosa succederà ora? Il barista lascerà la sua amata per stare con la sua famiglia?

