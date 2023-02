Beautiful Anticipazioni Americane: Hope ha imparato la lezione e sbatte fuori a calci Thomas!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope gelerà Thomas. La Logan, dopo essersi ritrovata il ragazzo davanti, alla Forrester Creations, gli dirà di non avere più intenzione di ascoltarlo e di credergli. È finita! Ma vediamo insieme cosa vedremo negli episodi della Soap presto in onda su Canale5.

Hope ha finalmente capito la lezione. Ci sono voluti anni prima che la piccola Logan capisse che di Thomas Forrester non ci si può fidare ma meglio tardi che mai. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la figlia di Brooke rimetterà al suo posto il Forrester, cacciandolo immediatamente dall'azienda e infrangendo tutti i suoi sogni di tornare a lavorare per la Hope for the future. Ma vediamo insieme nel dettaglio cosa succederà nelle puntate che ora stanno andando in onda in America e che presto arriveranno pure da noi in Italia, su Canale5.

Beautiful Anticipazioni: Thomas si ripresenta alla Forrester e da Hope

Thomas verrà licenziato dalla Forrester dopo l'ennesima sua malefatta. Le Anticipazioni di Beautiful ci hanno già rivelato che la decisione di Ridge e Steffy non piacerà al ragazzo e lascerà Hope in grande difficoltà. Sì perché la Hope for the future non otterrà più grandi successi, senza Thomas Forrester come designer e le critiche distruggeranno la piccola Logan. E sarà su questo che farà leva il figlio di Ridge, che si ripresenterà in ufficio nonostante gli sia stato impedito. E Hope se lo ritroverà davanti, nel suo ufficio.

Anticipazioni Beautiful: Thomas prega Hope di riaccoglierlo ma lei lo gela

Thomas pregherà Hope di riaccoglierlo alla Hope for the future, convinto che lui sia fondamentale per l'azienda e per la collezione. E purtroppo la piccola Logan non potrà negare che il Forrester sia stato la punta di diamante della linea ma stavolta non avrà alcuna intenzione di lasciargli campo libero. Il suo ex marito ha esaurito ogni possibilità e nessuna cosa che dirà, sebbene giusta, riuscirà a cambiare la sua opinione. Hope sarà determinata a mettere le cose in chiaro con lui.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope caccia Thomas dalla Forrester

Thomas non solo supplicherà Hope di riassumerlo alla Hope for the future ma le chiederà scusa per quello che ha fatto a tutta la loro famiglia. Ma la piccola Logan non si lascerà in nessun modo intenerire e gli dirà chiaramente che niente di quello che dirà servirà a farle cambiare idea. La figlia di Brooke sarà determinata a cacciare dal suo ufficio, dall'azienda e dalla sua vita il suo ex marito. Con freddezza gli dirà “vattene, per sempre”. E il figlio di Ridge dovrà girare i tacchi e andarsene, poco dolcemente accompagnato alla porta.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.