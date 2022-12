Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas licenziato dalla Forrester Creations. E' la fine per lui!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Thomas dovrà rendere conto delle sue azioni. Il giovane Forrester verrà messo sotto torchio dalla sua famiglia e dovrà accettare il verdetto finale: dovrà lasciare l'azienda di famiglia. Ma scopriamo nel dettaglio cosa succederà nelle puntate della Soap, presto su Canale5.

Per Thomas è arrivato il momento del verdetto finale. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il giovane Forrester dovrà affrontare tutta la sua famiglia e rendere conto di quello che ha fatto. Ridge, dopo Natale, riunirà tutti alla Forrester Creations per decidere insieme il futuro di suo figlio, come membro dell'azienda. E la decisione che verrà presa, sarà davvero terribile. Thomas, nonostante le scuse, dovrà lasciare per sempre il suo posto nell'azienda di famiglia e sarà licenziato in tronco persino dalla Hope for the Future.

Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas contro tutti!

Le feste di Natale non hanno purtroppo addolcito i cuori delusi dei Forrester. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tutti i componenti della famiglia Forrester e Logan, che lavorano alla Forrester Creations, saranno chiamati a raccolta da Ridge per decidere il futuro di Thomas. Si riuniranno intorno al grande tavolo dell'ufficio principale dell'azienda e per il giovane stilista saranno momenti di grande panico. Il ragazzo si troverà a doversi scusare per quello che ha fatto e ad affrontare, uno per uno, i suoi parenti. Brooke e Hope saranno gli ostacoli più duri da superare. Madre e figlia sono furiose contro di lui e non gli lasceranno scampo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke e Hope aggrediscono Thomas

La riunione alla Forrester Creations si trasformerà in un “tutti contro Thomas”. A calcare la mano contro il ragazzo saranno soprattutto Brooke e Hope. La prima accuserà il figliastro di essere sempre stato cattivo con lei, nonostante i suoi sforzi per creare con lui un rapporto mentre la seconda lo accuserà di aver fatto soffrire Douglas, il loro dolce bambino. Le Logan non si risparmieranno e distruggeranno il giovane stilista, che non potrà fare altro che scusarsi e difendersi dicendo di aver agito senza riflettere e di aver bisogno ancora di andare in terapia. Ma stavolta nessuno riuscirà a scusarlo per le sue azioni e a prendere le sue difese, nemmeno Ridge.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge licenzia Thomas

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge questa volta non riuscirà a prendere le difese di suo figlio. Se vi ricordate, in un nostro articolo precedente vi abbiamo già rivelato che Ridge umilierà Thomas quando scoprirà il terribile inganno ordito contro Brooke. Il Forrester picchierà ancora più duro dopo le feste di Natale. Suo figlio dovrà pagare per quello che ha combinato e quale migliore punizione che escluderlo definitivamente dall'azienda di famiglia? Lo stilista annuncerà a suo figlio che nessuno sarà più in grado di fidarsi e di collaborare con lui. Per questo è tempo che lui lasci la Forrester Creations e pure la Hope for the Future. Thomas sarà licenziato in tronco, senza poter tornare più indietro. Per lui sarà la fine. Perderà la sua famiglia e pure il suo lavoro.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.