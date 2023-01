Beautiful Anticipazioni Americane: Hope distrutta dalla critiche. Senza Thomas la sua collezione è un insuccesso!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che si tornerà a parlare di Thomas e della sua assenza. Si scoprirà che il licenziamento del ragazzo dalla Forrester si dimostrerà deleterio per Hope e la sua collezioni, che verranno stroncati dalla critica. Ma scopriamo insieme cosa vedremo nelle puntate della Soap presto su Canale5.

Le Anticipazioni di Beautiful torneranno a parlare di Thomas e della sua cacciata dalla Forrester Creations. Ci sarà quindi una breve pausa per la faccenda tutti contro Bill e ci si concentrerà sul flop della nuova collezione di Hope. La ragazza comincerà a leggere dei commenti piuttosto negativi sui suoi nuovi capi, non ritenuti estrosi e vincenti come quelli disegnati dal giovane Thomas Forrester. Per la Logan sarà una vera e proprio sconfitta.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope scopre che la sua collezione è un flop

Thomas sarà licenziato dalla Forrester Creations da un Ridge ormai completamente deluso da lui. Vi abbiamo già anticipato che il giovane Forrester non riuscirà a difendersi, non stavolta, e dovrà lasciare immediatamente il suo ufficio. La scelta di cacciare il ragazzo dall'azienda di famiglia avrà però un terribile contraccolpo. La nuova collezione della Hope for the future, disegnata con l'aiuto di Zende, non avrà lo stesso successo della precedente. La Logan sarà attaccata dai critici, che additeranno i suoi nuovi abiti come poco creativi e decisamente inferiori come qualità e concetto, da quelli disegnati da Thomas Forrester. Hope ne rimarrà molto delusa.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas gongola per l'insuccesso della nuova collezione

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Thomas – che rivedremo dopo tanto tempo – gongolerà nello scoprire che la nuova collezione è stata ritenuta un fiasco, a causa della sua assenza. Il ragazzo confesserà a Paris, l'unica a essergli rimasta accanto, di aver sempre saputo che le cose sarebbero andate così e di sperare che i suoi abbiano avuto una lezione da queste novità terribili appena comparse sul giornale. La Buckingham sorriderà e gli dirà di essere d'accordo con lui ma anche di non credere che lui sia la persona terribile che dipingono. Tra i due ci sarà un feeling molto particolare, tale da farci presagire che tra loro possa nascere di nuovo qualcosa.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila e Deacon si rivedono

Dopo la vittoria schiacciante su Brooke, Sheila potrà concedersi una bella serata a Il Giardino. La donna andrà a trovare Deacon e si congratulerà con lui per l'acquisto del ristorante, avvenuto grazie al suo aiuto. Lo Sharpe nel vederla, le farà i complimenti per il suo piano diabolico. Alla fine ha davvero ottenuto quello che voleva e senza neanche molto sforzo. Ma sarà pure curioso di sapere se le voci della sua storia d'amore con Bill siano vere e quanto stia facendo sul serio con lui. Deacon chiederà apertamente alla donna se davvero ami lo Spencer e vorrà sapere tutta la verità.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.