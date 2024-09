Beautiful Anticipazioni Americane: Hope gioca sporco e mette Finn contro Steffy?

Anticipazioni TV

Hope troverà un modo per distruggere Steffy? Nelle prossime puntate americane di Beautiful, la Logan potrebbe usare a suo vantaggio un dettaglio che la Forrester tiene ancora segreto a suo marito. La figlia di Brooke potrebbe giocare sporco. Scopriamo insieme cosa potremmo vedere negli episodi della Soap, presto in onda anche su Canale5.

Hope potrebbe avere un’arma potentissima per distruggere Steffy e metterle contro Finn. Nelle prossime puntate americane di Beautiful, la Logan potrebbe tirare fuori gli artigli e rivelare un segreto che la Forrester sta tenendo nascosto da tempo al marito… e ad aiutarla potrebbe essere Liam, forse pure inconsapevolmente. Ma scopriamo nei dettagli come potrebbero evolvere gli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy non ha rivelato a Finn che Liam l’ha baciata ben due volte

Le puntate italiane di Beautiful stanno per portarci a Roma, dove succederà di tutto. Dopo il viaggio in Italia niente sarà più come prima per Hope e Liam e come vi abbiamo rivelato in alcuni nostri articoli sulle anticipazioni americane della Soap, Liam sarà ossessionato da Steffy e chiederà il divorzio da sua moglie, dopo aver scoperto che lei ha baciato Thomas. Lo vedremo molto presto su Canale5 e salterete sul divano, ne siamo certi, anche perché il figlio di Bill non perderà tempo e si consolerà baciando la Forrester, a cui capirà di essere ancora profondamente legato.

Liam bacerà Steffy ben due volte e la Forrester non rivelerà nulla a suo marito, per non turbare né il suo matrimonio né quello, già in bilico, tra Liam e Hope. La ragazza vorrà tenere questo segreto per sé e imporrà allo Spencer di non dire nulla a nessuno, nemmeno alla Logan, per evitare che succeda un pandemonio. E attualmente, negli episodi della Soap in onda negli Stati Uniti, questi due baci sono ancora custoditi dai genitori di Kelly ma le cose potrebbero cambiare.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope scopre dei baci tra Liam e Steffy

Steffy ha salvato la collezione di Hope ma ha messo la Logan alle strette, minacciandola di cambiare idea se lei si riavvicinerà a suo marito. La figlia di Brooke potrebbe non accettare questo aut aut e potrebbe sia rinunciare lei stessa alla sua collezione, per non perdere l’opportunità di conquistare Finn e per impedire alla sorellastra di averla in pugno. Ma potrebbe decidere pure di passare al contrattacco, usando una novità appena appresa dal suo ex marito. Liam potrebbe infatti farsi scappare di aver baciato Steffy, per ben due volte, e la biondina potrebbe quindi correre dal bel dottorino per informarlo di questa succosa rivelazione, di cui si accorgerà che lui non ne sapeva nulla.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope mette Finn contro Steffy

I segreti sono la linfa vitale di Beautiful e ogni volta creano scompiglio anche se chi li ha custoditi lo ha fatto a fin di bene. Hope sa bene che Finn non vuole mantenere segreti con sua moglie e preferisce essere sincero con lei anche se convinto che la verità possa fare male. Se dovesse sapere dei baci nascosti – quelli tra Liam e la Forrester – potrebbe usare questa informazione per ledere la reputazione della sorellastra e metterla in difficoltà con suo marito. Siamo certi che il medico si arrabbierebbe con la sua consorte per non aver mai saputo di questi clandestini incontri di labbra e potrebbe accusarla di non essere stata sincera come ha fatto lui, anche quando si è trattato di faccende spinose, che avrebbero potuto pure distruggerli.

Insomma Finn potrebbe accusare Steffy di avergli tenuto nascosto un segreto, che avrebbero potuto affrontare insieme e che avrebbe potuto essere risolto in poco tempo. Non solo potrebbe perdere la fiducia in lei e farsi consolare da Hope, che invece sarà molto sincera… e piuttosto subdola. Tutto questo rimane per il momento una supposizione e speriamo che Liam non si lasci scappare questa notizia solo per il desiderio di riavvicinarsi alla madre di sua figlia Kelly, di cui potrebbe ancora essere innamorato. Insomma speriamo che la coppia Finn-Steffy, che si è appena riunita dopo le pazzie di Luna, non debba affrontare un’altra crisi a causa delle trame di Hope e Liam, decisi ad avere quello che desiderano da tempo.

