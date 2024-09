Beautiful Anticipazioni Americane: Hope rinuncia alla sua linea e alla sua carriera per Finn? Potrebbe succedere!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere a un colpo di scena clamoroso. Hope potrebbe rinunciare alla sua linea per non perdere la sua occasione di conquistare Finn. Succederà davvero negli episodi della Soap, che vedremo presto su Canale5?

Hope è cambiata tantissimo ed è ormai chiaro che la Logan sia un’altra persona rispetto alla dolce e pura ragazza che ha combattuto strenuamente contro Steffy per conquistare Liam e per ottenere un posto alla Forrester. Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere a un ulteriore conferma che della piccola Hope Logan è rimasto solo un lontano ricordo. La creatrice della Hope for the Future potrebbe decidere di rinunciare a tutto pur di continuare la sua guerra contro le Forrester e prendersi ciò che pensa debba essere suo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope messa alle strette da Steffy

Facciamo un passo indietro e partiamo da un evento di cui vi abbiamo parlato in un nostro precedente articolo ma di cui torniamo a discutere. Steffy ha deciso di salvare la linea di Hope ma ha imposto alla sorellastra una condizione piuttosto dura. Per avere la sua collezione al sicuro, la Logan deve rinunciare per sempre a Finn e non provare nemmeno ad avvicinarsi a lui. Una minaccia che Steffy ha fatto direttamente alla figlia di Brooke ma che è arrivata alle orecchie di tutti. Ridge, Taylor e persino Finn non hanno biasimato la Forrester per aver agito in questo modo anzi hanno compreso piuttosto bene le motivazioni che l’hanno spinta a non fidarsi della sorellastra e a mettere in chiaro le cose con lei. Brooke invece non ha sopportato questo comportamento e si è scagliata contro la figliastra, senza mezzi termini. Hope invece ha avuto una reazione piuttosto preoccupante. La giovane non è sembrata tanto turbata dal veder andare all’aria il suo lavoro, quanto dal dover rinunciare al bel dottore.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope rinuncia alla sua collezione per fare guerra a Steffy?

La reazione di Hope ha lasciato senza parole persino Brooke. La ragazza non ha gradito di trovarsi di nuovo in lotta con Steffy ed esasperata da questa situazione, ha lasciato la Forrester per recarsi da suo padre e trovare un conforto in lui. Arrivata a Il Giardino ha incontrato Finn, giunto al ristorante per prendere cibo da asporto e lo sguardo che ha rivolto al dottore non ha lasciato alcun dubbio: Hope è ormai cotta del bel dottorino e potrebbe prendere, per lui, delle decisioni inaspettate. La Logan potrebbe essere disposta a lottare per entrare lei nelle grazie del medico e riuscire persino a conquistare il suo cuore, in barba a Steffy. E per farlo, per dimostrargli di essere lei la donna giusta, quella in grado di apprezzarlo come merita, la giovane sarebbe persino disposta a rinunciare alla sua collezione, facendola chiudere e dimenticandosi della sua carriera.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope ha davvero perso la testa?

Hope non è più la stessa e sono in tanti a pensare che abbia perso la testa. Non solo Steffy ma anche Taylor, Ridge e la stessa Brooke sono preoccupati per il cambiamento della ragazza, che pare proprio non avere più la stessa moralità e rettitudine che ha reso il suo personaggio piuttosto diverso rispetto a sua madre. Non sappiamo se dietro ci sia davvero la sindrome (Brooke) Logan o se la giovane abbia in realtà cominciato ad avere davvero una brutta malattia, che la porterà a diventare sempre più ossessionata da Finn. Sul web è circolata persino l’idea che possa avere un tumore al cervello e questo per via dei suoi sogni a occhi aperti. A onor del vero però anche Thomas ha avuto più volte delle allucinazioni e il ragazzo, almeno fisicamente, è sempre stato sano come un pesce. Pensiamo quindi che Hope si sia stancata del suo ruolo da santarellina e che penserà di far uscire la tigre che c’è in lei e di tirare fuori le unghie contro Steffy lottando però ad armi pari e senza che la Forrester abbia il coltello dalla parte del manico.

Ecco perché crediamo che possa davvero rinunciare alla sua collezione pur di non dare alla sua sorellastra un modo per tenerla buona e cara. E visto che la Hope for the Future rischia comunque di essere tagliata dal budget e che lei potrà sempre collaborare con la madre, questo sacrifico potrebbe essere sostenibile. Se poi c’è in palio la libertà di conquistare il cuore di Finn, allora rinunciare alla carriera ne varrà proprio la pena.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.