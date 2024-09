Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy salva la linea di Hope ma a una condizione, la Logan non deve diventare Brooke 2.0!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy ha deciso di non chiudere la Hope for the Future e di dare un'altra possibilità alla linea. La Forrester ha però imposto una condizione molto chiara e dura. Scopriamo cosa sta succedendo nelle puntate della Soap presto in arrivo su Canale5.

Hope potrà continuare a lavorare alla sua collezione, parola di Steffy! Le Anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che la Forrester ha deciso di non chiudere la Hope for the Future e di darle un’altra opportunità nonostante non stia ancora dando i numeri positivi che ci si aspettava. La figlia di Ridge ha però imposto una condizione per poter continuare a sostenere la linea: Hope non deve diventare Brooke 2.0! Scopriamo insieme nel dettaglio cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy salva la Hope for the Future

Dopo il bacio di Hope a Finn le cose a casa Forrester – Logan si sono complicate. Steffy ha cominciato ad avere seriamente paura che la sua sorellastra stia diventando davvero come sua madre e pure Taylor sembra pensare che la giovane Logan possa aver avuto i primi segni della sindrome di Brooke Logan. La figlia di Ridge ha però deciso di fare un passo in avanti.

Steffy ha deciso di non chiudere la Hope for the Future, nonostante le vendite siano ancora in calo e nonostante i numeri non facciano presagire nulla di buono. La decisione ha lasciato senza parole sia Carter che Ridge, decisi invece a provvedere alla chiusura della linea, che non è riuscita a riprendersi nonostante le promesse fatte. Il Forrester soprattutto era pronto a fare un taglio alla linea della figliastra, forse anche per darle una lezione dopo quanto combinato alla figlia. Questo dettaglio è saltato agli occhi di Brooke, che è rimasta molto delusa dall’atteggiamento del marito, che invece di sostenere la sua bambina, pare deciso a prendersela con lei per questioni extra lavorative.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy salva la linea di Hope ma c’è una condizione!

Brooke non è rimasta delusa solo da Ridge, che avrebbe sicuramente chiuso la collezione se non fosse stato per sua figlia, ma è stata sconvolta anche dalla stessa Steffy. La Forrester ha sì salvato la collezione di Hope ma ha imposto alla direttrice una condizione molto pesante e dura. La ragazza ha promesso di lottare per la collezione e di non chiuderla se Hope starà lontana da Finn e non diventerà una Brooke 2.0. La minaccia o meglio l’aut aut che Steffy ha imposto alla sua sorellastra, ha fatto scattare sia la signora Forrester che la piccola Logan stessa, che però ha avuto una reazione piuttosto preoccupante.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope rinuncerà alla sua collezione per avere Finn?

Steffy non ha minacciato Hope in segreto e ha anzi rivelato a tutti di aver imposto una condizione per mantenere la collezione della Logan aperta. Sia Ridge che Taylor, messi al corrente dei fatti, non hanno potuto biasimare la loro figlia e anzi sperano che veramente Hope non perda la testa e si tenga lontana da Finn, e pure quest’ultimo – informato della minaccia da Brooke – non ha potuto dare del tutto torto a sua moglie per aver messo le cose in chiaro con la sua rivale.

Chi invece proprio non è riuscita a sopportare questo aut aut è stata Hope, che si è detta stanca di dover avere sempre delle imposizioni e di dover fare sempre delle scelte più o meno dolorose. È sembrato che la piccola Logan non sia disposta a rinunciare alla sua amicizia o al suo rapporto con Finn e potrebbe persino decidere di rischiare la sorte, dichiarare guerra a Steffy e lasciarle pure fare quello che vuole, per lasciarla definitivamente in pace e libera di fare quello che più le aggrada. Ma se così fosse, Hope potrebbe davvero perdere il senno ma anche non avere più l’appoggio né di Brooke né di Ridge che, come vi abbiamo già rivelato, era ben propenso a chiudere la linea della figliastra, più per punizione che per altro. Insomma le cose potrebbero davvero prendere una piega talmente drammatica e inaspettata da far tremare le trame della Soap e cambiare l’ordine delle cose.

