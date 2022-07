Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy giura vendetta contro Sheila mentre Eric va a letto con…

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful, presto in onda su Canale 5. Steffy recupera la memoria e vuole vendicarsi di Sheila mentre Eric ha un incontro passionale.

Nelle puntate di Beautiful, presto in onda su Canale 5, assisteremo ad un colpo di scena che riguarda Steffy e la memoria cancellata dallo shock di elaborare morte di Finn e per l'essere stata colpita da Sheila. Mentre la Forrester recupererà al memoria, complice l’aiuto di Liam che non la lascerà da sola ad affrontare tutto, Eric trascorrerà una notte d’amore e dolcezza con un’appassionata di miele. Ecco le Anticipazioni dettagliate della soap.

Liam al fianco di Steffy nelle nuove puntate di Beautiful

Dopo essere stata colpita quasi mortalmente, poco prima dell’assassinio del suo amato Finn, Steffy ha perso la memoria ed ha trascorso diversi giorni in ospedale. La Forrester, una volta dimessa, ha iniziato piano piano a riacquistare la memoria, ricordando la sua storia d’amore con Finn e il matrimonio finito con Liam, il quale ha voluto comunque sostenere la sua ex ed essere presente per la figlioletta Kelly. La bambina, infatti, è molto spaventata e si chiede perché Finn non sia a casa con loro, mentre il padre Liam è tornato a dormire sotto lo stesso tetto della madre dopo anni. Proprio per aiutare Kelly ad assimilare quanto accaduto, prima di rivelarle della morte di Finn, Liam trascorre la notte a casa di Steffy, mandando su tutte le furie Brooke che vorrebbe vedere Hope meno permissiva con il suo compagno. Tra Steffy e Liam, infatti, in passato c’è stata una storia d’amore travolgente e, secondo Brooke, questo riavvicinamento potrebbe portare addirittura al ritorno di fiamma. Lei, del resto lo sa bene, dato che sta assistendo al flirt tra Ridge e Taylor. Così, Hope si fa coraggio e chiama Liam in cerca di spiegazioni…

Anticipazioni Beautiful: Eric ha una focosa amante

Nelle nuove puntate della soap americana di Canale 5, Liam riceve la telefonata di Hope dopo aver trascorso la notte a casa di Steffy, per tranquillizzare la figlia Kelly in attesa che la sua ex riveli alla piccola che Finn è morto. Steffy inizia a ricordare cosa è successo quella notte e il durissimo confronto avuto con Sheila nel vicolo dietro al ristorante, quando ha messo la donna nel sacco e si è ritrovata con la pistola puntata addosso. Mentre Steffy si avvicina alla verità, Liam chiarisce con Hope e le spiega di aver perso la cognizione del tempo, addormentandosi sul divano di Steffy vicino alla figlia, promettendo poi alla Logan di tornare appena sarà certo che Kelly non soffra per Finn e capisca quello che è accaduto senza ripotare traumi evidenti. Nel frattempo, la mente di Steffy si fa sempre meno annebbiata e la voce di Sheila le rimbomba nelle orecchie: è lei l’assassina di Finn, ed è lei che deve pagare. Momenti ben più emozionanti per Eric, invece, che trascorre la notte con Donna tra romanticismo, passione e un vasetto di miele.

Beautiful Anticipazioni: Steffy ricorda tutto

Steffy ricorda ogni dettaglio di quella notte, ma come può provare di avere ragione sul coinvolgimento di Sheila, dal momento che la donna è stata così brava a sbarazzarsi di ogni prova che la ricollega al vicolo? Per la polizia la morte di Finn e il suo ricovero sono dovuti ad un tentativo di rapina finito male, visto quanto il luogo del delitto è appartato e la criminalità della zona che è in netta crescita. Steffy, tuttavia, non si fa scoraggiare e giura vendetta. Nelle nuove puntate di Beautiful, inoltre, prima del suo incontro romantico, Eric informa Carter e Quinn di non dire ancora nulla della morte di Finn ai suoi figli. Rimasti soli, Carter e Quinn cercano di sembrare più tranquilli possibili, mentre in realtà la Fuller teme che dopo il loro incontro romantico, il rapporto d’amicizia non sarà mai più quello di prima.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.