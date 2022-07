Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy perde la memoria e crede di essere ancora sposata con Liam

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful provenienti dall’America. Nelle nuove puntate della soap, presto in onda su Canale 5, Steffy si risveglierà dal coma, avendo subito tuttavia gravi danni alla memoria.

Ci aspettano nuovi colpi di scena nelle puntate di Beautiful, presto in onda su Canale 5. Le Anticipazioni della soap americana, infatti, ci rivelano che Steffy riuscirà a risvegliarsi dal coma, stupendo anche i dottori per i suoi progressi, ma sarà intrappolata nel passato, avendo perso una parte importante della memoria. Nel frattempo, Sheila rivela a Deacon di essere profondamente infelice per la morte del figlio, e di aver pensato di farla finita per sempre, frustrata all’idea che Steffy recuperi la memoria e debba rivivere quei momenti orribili. Mentre Steffy chiede di poter parlare con Liam, il quale scoprirà che la sua ex pensa ancora di essere sposata con lui, Hope cercherà di farsi da parte per permettere alla rivale di guarire, suscitando la preoccupazione di Brooke.

Steffy riprende conoscenza nelle nuove Puntate di Beautiful

Sheila ha colpito Steffy e ucciso il figlio Finn. La Forrester è in condizione gravissime, trasportata con urgenza in ospedale, ma finalmente dà segni di ripresa e riprende i sensi dopo l’intervento. Bridget sta seguendo passo dopo passo la convalescenza di Steffy ed è lieta di annunciare a Ridge i suoi progressi, pur dovendo ammettere che al momento c’è un grande problema da superare: la Forrester non ha recuperato la memoria, anche se il quadro clinico è incoraggiante e sembra che la fase di amnesia sia temporaneo. Nel frattempo, Sheila si sfoga con Deacon e ammette di essere depressa per ciò che ha fatto, al punto da aver desiderato di lanciarsi dal tetto. La donna è distrutta all’idea di aver messo fine alla vita di Finn, e confessa di essere preoccupata per Steffy: cosa accadrebbe se riacquistasse la memoria e rivivesse quella terribile scena?

Anticipazioni Beautiful: tensioni tra Brooke e Taylor

In ospedale giunge anche Brooke, che trova Liam e Hope intenti a discutere con Taylor a proposito della difficoltà di parlare con i bambini. Brooke chiede immediatamente notizie di Steffy ed è felice di sapere che si è svegliata, anche se Taylor le fa notare che non è il caso di raggiungerla in camera dove c’è già Ridge, per non disturbarla essendosi appena ripresa. Tra le due donne la tensione si taglia con il coltello! Nel frattempo, alla Forrester Creation, Quinn e Carter hanno una strana conversazione a proposito di Paris e dell’amore che si conquista combattendo. In ospedale, invece, la situazione di Sheila è sempre più grave: la donna si lascia andare ad un lungo pianto liberatorio, abbracciata da Deacon che le ricorda quanto sia importante combattere per amore del figlio Hayes, che avrà ancora più bisogno di lei dopo la morte di Finn.

Beautiful Anticipazioni: Steffy crede di essere ancora la moglie di Liam!

Bridget raggiunge le persone in sala d’aspetto per parlare della condizione di Steffy, rivelando che la donna soffre ancora per una terribile emicrania provocata dall’incidente ma è vigile e i parametri sono nella norma. L’unico problema è che Steffy non ricorda nulla della sparatoria e sembra aver preso una bella porzione di memoria a breve termine. Brooke è molto preoccupata, soprattutto quando Bridget invita Liam a raggiungere Steffy nella camera dell’ospedale, lasciando sola Hope la quale, tuttavia, assicura di non essere gelose né tantomeno preoccupata perché certa del rapporto con il marito. Liam raggiunge Steffy ma rimane raggelato dalle sue parole: la Forrester non ricorda la sparatoria ma neppure gli ultimi anni della sua vita, convinta che Liam sia ancora suo marito! Come reagirà Hope alla notizia?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.