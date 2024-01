Beautiful Anticipazioni Americane: Eric torna a casa. Perdonerà Ridge per averlo fatto operare?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il confronto tra Ridge ed Eric è arrivato. Il Forrester senior sarà riuscito a perdonare il figlio per quello che è successo in ospedale? Scopriamo insieme cosa è successo nelle puntate americane della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Il momento del confronto è arrivato. Eric è tornato a casa e le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato come è andata a finire tra il Forrester senior e Ridge, “colpevole” di aver dato il suo ok all’operazione salvavita. Cosa è successo tra padre e figlio? Eric ha perdonato il suo rampollo per averlo riportato tra loro e per non averlo lasciato andare, come aveva chiesto? Scopriamolo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge preoccupato per le reazioni di Eric

Ridge ha dato il suo ok all’operazione di Eric ma sin dal primo istante dopo il si, il Forrester ha avuto paura di aver deluso suo padre e di averlo costretto a una vita e a un’esistenza infelice. Scoperta la sua malattia, Eric aveva infatti lasciato detto a Donna e al suo primogenito, tramite alcune carte, di volersene andare, per sfuggire a un destino infausto e probabilmente su un letto d’ospedale, attaccato alle macchine. Ridge ha però ascoltato le preghiere di tutta la sua famiglia e ha deciso di provare di tutto, per salvare la vita del padre. La sua decisione e il sesto senso di Finn, hanno portato ai risultati sperati ed Eric si è svegliato, sano e salvo ma soprattutto non in stato vegetativo, come si temeva. Per Ridge è stato un vero sollievo ma sino al ritorno a casa del suo papà non ha saputo quale fosse il suo stato d’animo nei suoi confronti e se fosse o no arrabbiato con lui.

Beautiful Anticipazioni Americane: Eric torna a casa

L’operazione di Eric è stato un successo e dopo qualche giorno in ospedale, il Forrester è finalmente tornato a casa, dove continuerà le sue cure, circondato dall’affetto di tutta la sua famiglia. Donna è entusiasta di questa novità così come Brooke, RJ e Zende, che non vedevano l’ora di vederlo di nuovo nella sua grande casa, a dirigere l’azienda e la loro grande famiglia. Chi è rimasto sulle spine sino all’ultimo è stato Ridge. La sua gioia è stata offuscata dal senso di colpa verso suo padre e verso la sua decisione di riportarlo tra loro, nonostante la sua volontà di non combattere, contro una malattia che sembrava invincibile. Ma così non è stato.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric perdona Ridge. Non gli porta alcun rancore!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Eric, tornato a casa, ha raccontato alla sua famiglia di aver avuto un incontro molto speciale con Stephanie e di essere certo che sua moglie lo stia aspettando. Ridge è rimasto senza parole ma soprattutto è letteralmente sbiancato davanti a una simile rivelazione. Il Forrester junior ha così affrontato l’argomento con il padre, spaventato che lui gli portasse rancore, per averlo separato di nuovo dall’amore della sua vita. Eric si è affrettato a rincuorare il figlio, a dirgli di non portargli alcun rancore, anzi di aver capito cosa lo abbia spinto a prendere quella decisione e a ringraziarlo per avergli dato un’opportunità che non immaginava di avere. Insomma nel cuore di Ridge è tornato il sereno e lui ed Eric torneranno presto a guidare, stavolta insieme, la Forrester Creations.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.