Beautiful Anticipazioni Americane: Donna ed Eric si sposano!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Eric, sfuggito alla morte, deciderà di organizzare un'altra bella festa in famiglia, per chiedere alla sua compagna di sposarlo. Fiori d'arancio in arrivo a Villa Forrester. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap, in onda in Italia su Canale5.

Fiori d’arancio in arrivo a Villa Forrester. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che molto presto Donna diventerà di nuovo la signora Forrester. Eric ha intenzione di chiederle di sposarlo e quale migliore momento per farlo se non dopo aver vinto la morte? Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap, in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Eric vuole organizzare una nuova festa

Eric si è svegliato, è vivo, è tornato a casa e sta riprendendo la sua vita di sempre, martini ancora escluso. Il Forrester è profondamente grato alla sua famiglia per averlo supportato ma soprattutto per aver insistito per curarlo. Merito principalmente di Finn, Steffy, Donna e pure di Ridge, che alla fine ha ceduto alle insistenze dei suoi famigliari. Ora che è sicuro di potersi godere la sua vita, sempre con cautela, il Forrester ha preso una decisione molto importante. Prima di tutto dovrà però organizzare una festa e stavolta non si concluderà, certamente, con nessun svenimento.

Beautiful Anticipazioni Americane: Eric chiede a Donna di sposarlo

La festa che Eric vuole organizzare e che si svolgerà tra pochi giorni, avrà un obiettivo molto chiaro. Il Forrester non vorrà solo ringraziare tutti i suoi cari per essergli stati vicini ma anche tirar fuori un bell’anello per chiedere a Donna di diventare sua moglie. Il Forrester ha deciso di fare il grande passo con la persona che gli è stata più vicina in questi anni e che ancora non è diventata ufficialmente sua moglie. Ora che sa di avere ancora una vita lunga davanti a lui, Eric è pronto a ricominciare con la sua compagna.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Donna accetta di diventare la moglie di Eric

Eric si farà avanti durante la festa organizzata a casa sua e chiederà a Donna di diventare sua moglie davanti a tutti. Sarà una sorpresa per tutti mentre la risposta della bionda non sarà per nulla una novità. Donna accetterà ovviamente di diventare la signora Forrester e sarà contentissima di rendere ufficiale il rapporto tra lei e il suo orsetto di miele. Stavolta la loro unione potrebbe davvero durare sin che morte non li separi.

