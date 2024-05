Beautiful Anticipazioni Americane: Donna affila i coltelli e mostra il suo lato spaventoso?

Anticipazioni TV

E se Donna Logan dovesse presto affilare i suoi coltelli per difendersi da nuovi rivali? Scopriamo insieme cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate americane della Soap Beautiful.

Donna Logan è pronta ad affilare le armi? Nel clima che si è recentemente creato a casa Forrester e alla Forrester Creations, potrebbe essere necessario che tutti si preparino al peggio. Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere a un cambiamento da parte della sorella di Brooke, tra tutte le Logan la più dimessa e più sensibile. Ma cosa potrebbe accadere da scatenare il lato oscuro e pericoloso della moglie di Eric?

Anticipazioni Americane Beautiful: Donna ed Eric finalmente felici ma non durerà?

Casa Forrester è ormai nel caos. Hope ha tradito tutti e presto la decisione della piccola Logan potrebbe far tremare la sua famiglia, madre e zie comprese. Sarà un momento di grande tensione per tutti e rischierà di insidiare la felicità lungamente cercata di Donna ed Eric, che solo ora sembrano finalmente aver trovato la pace. Il capostipite degli stilisti ha affrontato un lungo periodo di malattia ed è sfuggito alla morte e proprio quando si stava riprendendo, tornando a lavorare e a bere Martini insieme alla sua amata consorte, ecco rispuntare la sua ex consorte – pazza – Sheila Carter, più in forma che mai. Ma stavolta Donna non rimarrà a guardare.

Beautiful Anticipazioni Americane: Donna alla riscossa?

Tra le sorelle Logan, Donna è sicuramente quella più posata. A parte qualche screzio e qualche storyline tumultuosa svoltasi in passato, la sorella minore di Brooke è sempre rimasta fedele a se stessa e al suo “orsacchiotto di miele”. L’amore per Eric è sempre rimasto intatto, portandola a scontrarsi con Quinn più volte e alla fine vincendo la sfida, scatenando nel Forrester istinti primordiali da vero urside. Ma ora che Sheila è di nuovo in giro e che può vantare persino degli alleati preziosi, Donna Logan potrebbe dire basta alla vita dietro le quinte e scattare alla riscossa, pronta a difendere i suoi cari e a riportare sua nipote dalla loro parte.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Si scatena il lato pericoloso di Donna Logan?

Donna potrebbe decidere di scendere in campo, attivamente, per difendere la sua famiglia e per impedire che Eric soffra di nuovo. Hope ha tradito tutti e potrebbe, con la sua scelta, aver aperto le porte della sua vita e dei suoi affetti alla pazza Sheila, che a Villa Forrester ha già combinato danni. Al tempo la rossa ha dovuto confrontarsi sia con Brooke che con Quinn, avversari ben allenati alla guerra tra donne, ma ora che una delle sue signore è fuori gioco, toccherà all’attuale padrona di casa far uscire le unghie. Questa prospettiva piace tanto a Jennifer Gareis, interprete di Donna Logan. In una recente intervista l’attrice ha rivelato che presto vedremo il suo personaggio in una veste diversa, molto più dinamica e combattiva. Immaginiamo di vederla a combattere contro la malefica rossa e magari pure schiaffeggiare la sua nipotina che ha perso il senso ma non escludiamo che possa essere pure protagonista di un triangolo amoroso con Lauren Fenmore. Sì perché la vecchia fiamma di Eric potrebbe ritornare a Los Angeles richiamata dal pericolo costituito dalla sua antica rivale e potrebbe persino piazzarsi a Villa Forrester.

E se così succedesse e se Eric ne fosse felice, ecco che Donna potrebbe diventare pericolosa e pronta a tutto pur di non farsi soffiare il suo maritino, per cui ha messo da parte tutto ed era pure disposta a dimenticare, purché fosse felice. Insomma che sia per colpa di Sheila o di Lauren, Donna Logan pare essere destinata a lasciare il dietro le quinte e a tornare alla ribalta sul palcoscenico.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.