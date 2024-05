Beautiful Anticipazioni Americane: Hope tradisce tutti!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope ha deciso di partecipare alle nozze di Deacon e Sheila. La ragazza non ha dato retta a nessuno e non ha alcuna intenzione di rinunciare al rapporto con suo padre a causa della Carter. Ma come finirà la situazione? Scopriamo cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto su Canale5.

Hope ha perso la testa o ha deciso semplicemente di non farsi più condizionare dalla sua famiglia? È quello che ci chiediamo alla luce delle ultime Anticipazioni Americane di Beautiful, che ci rivelano che la Logan ha deciso di partecipare alle nozze di Deacon e di Sheila, in barba a qualsiasi consiglio datole da Steffy, Ridge e Brooke. La ragazza ha scelto di dare fiducia alla malefica rossa e di non lasciare che nessuno metta becco nelle sue questioni… ma a quale prezzo?

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope partecipa al matrimonio di Deacon e Sheila

Hope si è schierata dalla parte di Finn e di Sheila ma non solo. La ragazza crede davvero che il cambiamento della Carter sia avvenuto e ha deciso di non voltarle le spalle come hanno fatto tutti. Tutto questo per amore di suo padre, certo che la sua compagna si sia redenta e che abbia bisogno delle persone che ama intorno a lui. La piccola Logan vuole dare fiducia al suo amato papà ma soprattutto non intende allontanarsi da lui, come già successo in passato. Vuole un rapporto sincero e stretto ed è pronta pure ad accettare la rossa in famiglia, se questo vorrà dire poter essere felice insieme al suo genitore. Per questo motivo, dopo un momento di tentennamento, ha scelto di partecipare alle nozze dei due.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope ha tradito tutti!

La decisione di Hope di partecipare al matrimonio tra Deacon e Sheila non è piaciuta a nessuno. Come era prevedibile né Steffy né Ridge hanno accettato che un membro stretto della famiglia si avvicini alla Carter ma stavolta anche Brooke sembra aver voltato le spalle alla figlia. La Logan ha appreso con sgomento che la sua bambina ha davvero scelto di stare accanto a suo padre sia durante il matrimonio che dopo. Per la Logan senior è stato un duro colpo e nonostante i tentativi di farla ragionare e di invitarla a stare attenta alla rossa - che potrebbe mettere in pericolo pure Beth - non ha ottenuto altro che una flebile rassicurazione da Hope, che conferma di sapere cosa sta facendo. La giovane stilista non metterebbe mai in pericolo nessuno ed è convinta che partecipare alle nozze del suo papà non possa costituire alcun problema. Ma il fatto è che con questo atteggiamento, la biondina ha tradito tutti alla Forrester Creations e potrebbe creare un danno pure a Finn.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon e Sheila conquisteranno Hope e Finn?

Hope non vuole perdere suo padre ma il matrimonio di Deacon con Sheila complica le cose. Nessuno sarà in grado di applaudire lo Sharpe e la sua nuova moglie e la Logan si troverà a gestire le cose da sola… forse solo con l’aiuto di Finn. L’idea che il bel dottorino tradisca Steffy e alla fine scelga sua madre, rimane sempre tra le opzioni più quotate delle trame della Soap e presto scopriremo se il medico e la figlia di Brooke scopriranno di aver qualcosa di più in comune, che due genitori borderline. Le nozze dello Sharpe e della Carter stanno per concludersi con un colpo di scena e noi attendiamo trepidanti di sapere qualche sarà il futuro di questa coppia ma anche di quella formata da Steffy e dal suo bel maritino.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.