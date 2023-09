Beautiful: ecco tutto quello che c'è da sapere su Donna Logan

Anticipazioni TV

Chi è davvero Donna Logan? Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sul personaggio della Soap Beautiful, grande amore di Eric Forrester.

Una delle protagoniste delle ultime trame di Beautiful è senza dubbio Donna Logan, tornata a far parlare di sé, dopo aver ricominciato una relazione con Eric. Ma qual è la vera storia di Donna e perché il suo personaggio è diventato centrale nelle trame della Soap? Scopriamolo insieme e ripercorriamo la sua lunga e travagliata storia d’amore con Eric.

Beautiful: ecco chi è Donna Logan

Donna è la terzogenita di Stephen Logan e Beth Henderson e sorella minore di Brooke e di Storm. Il suo personaggio appare nelle prime puntate di Beautiful, nel 1987, e vi rimane – a fasi alterne, sino al 2001, per poi sparire per qualche anno. Donna è la Logan con la vita sentimentale meno travagliata. Rimasta incinta a diciassette anni di Marcus – che rincontra dopo molti anni – ha una lunghissima storia d’amore con Eric, che finisce purtroppo per causa di Stephanie. Tra gli amori di Donna c’è anche Owen Knigh, l’uomo che ha aiutato suo figlio a trovarla. Tra i due c’è stata solo una grande attrazione, che non è sfociata in nessuna relazione, per via della grande fedeltà che Donna ha sempre dimostrato al suo Forrester.

Beautiful: Donna ed Eric una storia d’amore senza fine

Donna ed Eric si sono avvicinati, per la prima volta, dopo che Donna ha convinto Nick Marone a rivendere la Forrester Creations al suo fondatore. Sebbene i due, inizialmente, fossero rivali, il tempo li ha resi molto complici, tanto da farli innamorare l’uno dell’altra. Il Forrester, stanco dei raggiri di sua moglie, ha deciso di lasciare Stephanie e di sposare la sorella di Brooke, di cui era follemente innamorato. Il loro matrimonio però è stato osteggiato sia dalla stessa Stephanie che dai suoi figli, non contenti che il proprio padre fosse convolato a nozze con una donna, la cui immagine non giovava per nulla alla loro casa di moda.

Eric è stato quindi costretto ad allontanare la sua amata consorte e a seguire i consigli della sua ex moglie storica, in grado di rimettere in sesto l’azienda di famiglia. Grazie all’intervento di Stephanie, i Forrester hanno potuto rinsaldare le finanze della casa di moda ma tutto a scapito della povera Donna. La giovane, capito che Eric non avrebbe mai potuto dimenticare il suo amore per la sua prima moglie, ha dovuto farsi da parte.

Donna ha lasciato che Eric continuasse a vivere la sua vita e i suoi amori, senza farsi avanti. Nonostante il suo grande amore, mai scomparso, la Logan non si è mai intromessa neanche quando il Forrester ha deciso di sposare Quinn Fuller, odiata da tutti per i suoi giochi di potere e acerrima nemica di Brooke, sua sorella. Tutto questo fino a quando tra lei e il Forrester non è scoppiata di nuovo la passione. Eric ha ritrovato in lei il suo lato erotico e ha capito che solo Donna Logan è davvero in grado di scatenare in lui delle pulsioni sessuali. La loro storia è destinata a proseguire e tra loro presto ci sarà un altro matrimonio.

Beautiful: Jennifer Gareis è Donna Logan nella Soap

Donna Logan è interpretata dall'attrice americana Jennifer Gareis. La Gareis è arrivata sul set della Soap americana nel 2006 - il personaggio di Donna dal 1987 al 2001 era interpretato da Carrie Mitchum - ma già prima di calcare il palcoscenico di The Bold and The Beautiful, l'artista era già conosciuta. Jennifer è infatti stata un'ex reginetta di bellezza. Nel 1992 vince il secondo posto al concorso di Miss Pennsylvania mentre nel 1994 vince il titolo di Miss New York, rappresentando lo stato americano al concorso di Miss USA, arrivando tra le prime sei concorrenti.

Jennifer Gareis è nata il 1° agosto 1970 e ha origini italiane. La sua bisnonna è infatti originaria di Militello in Val di Catania, di cui - dal 2009 - ha la cittadinanza italiana. Prima di buttarsi nel cinema, si è laureata in ragioneria e ha continuato la sua carriera accademica con un master in amministrazione aziendale. Nel 1996 viene scelta da Barbra Streisand in persona per interpretare una piccola parte nel film L'amore ha due facce mentre nel 2000 appare ne Il 6° giorno. Nel 2003 è nel cast di Boat Trip. Per il piccolo schermo, la Gareis ha partecipato alla soap Febbre d'amore, nel ruolo di Grace Turner, che ha intepretato - a intervalli irregolari - dal 1997 al 2014. Durante le riprese, l'attrice ha continuato a lavorare sia nel cinema che nella TV, in serie come Friends e Veronica Mars.

Durante Beautiful ha raggiunto la 90esima posizione nella classifica Hot 100 Women della rivista Maxim e ha partecipato a The Vampire Diaries, Smallville e Aiutami Hope!. Nel 2010 ha sposato Bobby Ghassemieh, da cui ha avuto due figli: Gavin Blaze e Sophia Rose.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.