Beautiful Anticipazioni Americane: Cristiano Malgioglio nel cast della Soap? Ecco cosa sta succedendo

Cristiano Malgioglio entrerà nel cast di Beautiful? L'eclettico artista potrebbe comparire in qualche episodio della Soap, pronta a varcare i confini degli Stati Uniti per arrivare a Monte Carlo e persino in Italia, come lo scorso anno. E nelle puntate europee potrebbe comparire il cantante, paroliere e giudice televisivo.

Cristiano Malgioglio presto nelle puntate americane di Beautiful? Forse succederà o forse no ma la notizia di una probabile comparsa del paroliere, cantautore e giudice televisivo negli episodi della Soap ci intriga molto. Non sarebbe per nulla strano che l’artista possa entrare nel cast per qualche puntata, girata o a Monte Carlo – dove presto i Forrester partiranno – oppure in Italia, dove anche l’anno scorso furono girate alcune scene, determinanti per la storia d’amore tra Hope, Thomas e Liam e che rimarranno negli annali dei fan. Ma vediamo insieme cosa sta succedendo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Cristiano Malgioglio nel cast di Beautiful?

Tutto nasce da alcuni post di Cristiano Malgioglio, caricati sul suo profilo Instagram e che lo ritraggono insieme a Katherine Kelly Lang e Ashley Jones, rispettivamente Brooke e Bridget, scattate in Italia, in occasione di un evento musicale. Come colonna sonora degli scatti, l’artista ha inserito la su hit estiva intitolata Fernando e ha scherzato dicendo che il suo Fernando conquista tutti. In uno di questi post ha però scritto anche: “Capita che all'improvviso il produttore di Beautiful Casey Kasprzyk mi offre una parte nella soap più amata al mondo, in compagnia delle bellissime Katherine Kelly Lang e Ashley Jones”.

Una frase molto probabilmente scherzosa e dettata da gioco del momento ma che potrebbe non essere poi così lontana dalla realtà.

Le due attrici di Beautiful amano molto l’Italia e non è la prima volta che fanno una capatina nel nostro Paese e ci passano le vacanze, tra eventi glamour e qualche giro in barca. L’incontro è quindi stato casuale o meglio dettato dalla partecipazione agli eventi mondani organizzati in estate ma potrebbe davvero trasformarsi in realtà. E non sarebbe la prima volta che un personaggio pubblico italiano entra a far parte – per qualche episodio – del cast di Beautiful e se anche il tutto è nato come uno scherzo, i commenti dei fan su questo post incriminato, potrebbero convincere davvero Casey Kasprzyk a chiamare “Malgi”.

Anticipazioni Americane Beautiful: La Soap si trasferirsce a Monte Carlo

Le prossime puntate americane di Beautiful saranno ambientate a Monte Carlo. È in previsione un viaggio di Steffy, Ridge e Brooke verso lo Stato Monegasco. I tre devono presentare la loro nuova collezione anzi le loro nuove collezioni, visto che il Forrester vuole rilanciare la linea della camera da letto firmata da Brooke e con lei come modella. Lo stilista ha dovuto vincere la ritrosia di sua figlia, che non vuole la matrigna ancora tra i piedi e avrebbe soprattutto voluto partire sola con lui. Peccato che questo non sia possibile e che la ragazza debba calmare i suoi bollenti spiriti. Steffy ha confessato che non perdonerà mai Brooke e ha fatto presagire che ci saranno ancora molti problemi tra lei e la Logan, anzi le Logan.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: perché è possibile che Malgioglio compaia davvero in Beautiful?

Non è la prima volta che Beautiful si trasferisce a Monte Carlo per girare qualche scena. Nella trama, Ridge è persino molto in sintonia con la famiglia reale, che apprezza le sue collezioni. La Soap potrebbe però fare una capatina anche in Italia. Visto il successo dello scorso anno a Roma – attenzione le puntate ambientate nella Capitale sono in arrivo su Canale5 – la Forrester Creations potrebbe voler bissare. E vista la presenza di volti noti l’anno precedente, ecco che quella di Cristiano Malgioglio potrebbe non essere così assurda e fantastica. L’artista potrebbe davvero incontrare Brooke e suo marito – senza innamorarsene! – e magari presenziare a qualche loro sfilata, perché no cantando pure la sua Fernando.

Da uno scherzo a un vero incontro simpatico e divertente, visto il personaggio istrionico e divertente del nostro “Malgi”. Tutto questo si concretizzerà? Sarà davvero tempo che la casa di moda di Los Angeles realizzi il sogno di Cristiano di “voler fare la regina?”. Noi lo speriamo!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.