Beautiful Anticipazioni Americane: Colpo di scena. Finn crede che Sheila possa aver ucciso Tom e Hollis

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn ha voltato le spalle a Sheila. Questa volta il dottore non ha protetto la sua madre naturale e ha anzi sostenuto la tesi che lei possa aver ucciso Tom e Hollis. Ha così permesso che Baker la portasse via in centrale, per interrogarla. Scopriamo cosa sta succedendo nella Soap.

Il rapporto tra Sheila e Finn sembra destinato a cambiare per sempre. Un colpo di scena ha trasformato le trame americane di Beautiful e ha fatto schierare il dottore dalla parte di sua madre Li e di sua moglie. Il medico non ha voluto proteggere Sheila dalle accuse di Steffy e dall’interrogatorio di Baker, che ha portato la Carter in commissariato per accertarsi che la sua mania omicida non abbia colpito ancora. Ma vediamo insieme cosa è successo nella Soap.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy, Li e pure Finn credono che Sheila sia ancora pericolosa

L’autopsia sul corpo di Hollis ha rivelato che il ragazzo è morto di overdose e che a ucciderlo è stata la stessa sostanza che ha tolto la vita a Tom. Secondo Li la cosa non può essere una coincidenza e la dottoressa ha subito puntato il dito contro Sheila, l’unica con le conoscenze adatte per creare un cocktail letale. Steffy ha sostenuto la tesi di sua suocera e stavolta anche Finn ha confessato di avere dei dubbi sull’innocenza della sua vera madre. Il ragazzo ha ritenuto piuttosto strano che le due tragedie si siano verificate nello stesso posto e a distanza di poco tempo e che soprattutto siano accadute nella proprietà di Deacon sposato con Sheila Carter. I tre hanno deciso di presentarsi a casa Sharpe per vederci più chiaro e nell’appartamento dell’ex barista hanno trovato Baker, pronto a portare la rossa in commissariato per un interrogatorio.

Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila sotto torchio. Finn non la protegge

Baker è arrivato a casa di Deacon per interrogare Sheila. Il commissario sa del lato oscuro della Carter e due morti avvenute in un posto dove lei lavora – e vive, visto che l’appartamento è nel terreno de Il Giardino – è ovviamente molto sospetto. A peggiorare la situazione di Sheila c’è il suo strano ritardo nel tornare a casa, notato e confessato da Deacon, che ancora crede fermamente che sua moglie non sia colpevole. Ma non sono dello stesso avviso Li e Steffy, sopraggiunte con Finn proprio nel momento in cui il detective ha cominciato a fare domande alla rossa. Sheila è stata molto contenta di rivedere suo figlio ma è stata costretta a ricredersi. Stavolta il bel medico è d’accordo con sua madre adottiva e con sua moglie e non ha potuto intervenire in suo favore.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila è stata incastrata?

Sheila si è trovata abbandonata da Finn, che si è detto convinto che sua madre possa davvero tornare a uccidere. La rossa è stata quindi portata in commissariato, in stato di fermo, non prima di aver parlato a Baker dello zaino di Tom ritrovato da Hollis e contenente, secondo quanto ricorda le abbia detto il giovane cameriere, delle prove molto importanti. La Carter ha fatto cercare la borsa ovunque ma non trovandola, il detective ha deciso di non starla più a sentire e di portarla con se alla centrale, dove provvederà a spulciarla per bene. Sheila potrebbe essere accusata di duplice omicidio ma stavolta potrebbe non essere stata lei a commettere i crimini. La rossa potrebbe infatti essere stata incastrata da qualcuno che la vuole fuori dai giochi, ora e per sempre, e quindi finire in prigione da innocente. Per l’ex galeotta si metterà molto male ma soprattutto si renderà conto di non avere l’appoggio di Finn come lei sperava. La donna comincerà a provare del risentimento per il ragazzo e continuerà a pensare che sia stato plagiato dalla moglie e quindi aumenterà il suo odio verso Steffy Forrester? Lo scopriremo molto presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.