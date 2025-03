Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy aggredisce Luna e le intima di stare lontano da Finn!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Steffy ha deciso di picchiare duro contro Luna e di intimarle di stare lontana da Finn. La Forrester ha minacciato la sua figliastra e non ha alcuna intenzione di permetterle di rovinarle la vita... di nuovo! Ecco cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap, in arrivo su Canale5.

Steffy è una furia e Luna non l'avrà vinta. Nelle puntate americane di Beautiful, andate in onda nelle scorse ore, la Forrester ha deciso di mettere le cose in chiaro con la figlia di suo marito e di farle capire che mai e poi mai le lascerà campo libero con Finn e con la sua famiglia. Lo scontro tra la rampolla di Ridge e la nipote di Sheila Carter è stato durissimo e sarà solo l’inizio di una guerra che non risparmierà colpi bassi e vendette. Vediamo insieme cosa è successo nelle puntate della Soap in arrivo, molto presto, anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn rivela a Steffy che Luna vive da Bill

Finn ha rivelato a Steffy tutta la verità. Contrariamente a quanto avevamo immaginato, il dottore ha deciso di raccontare alla moglie ogni cosa, evitando che le bugie rovinassero il loro rapporto. Non sarà sicuramente l’omertà a mettere in pericolo il matrimonio del bel dottore con la rampolla di Ridge ma potrebbero essere, al contrario, tutte le verità – inaspettate – che la Forrester si sta trovando ad affrontare e che la stanno distruggendo emotivamente. L’ultima novità a farla tremare è stata la scoperta che Luna non è più in prigione ed è invece agli arresti domiciliari a casa di Bill.

Steffy ha tremato di paura e di rabbia nello scoprire che la figlia di suo marito non è in cella, controllata a vista e quindi incapace di fare loro del male ma la cosa che più l’ha infastidita è il fatto che suo marito sia andato a trovarla e le abbia confessato del loro legame e della loro parentela. Decisa a mettere in chiaro le cose, la Forrester ha preso la sua borsa e si è diretta, come una furia, a Villa Spencer.

Beautiful: Steffy non ha alcuna intenzione di accettare Luna

Steffy è di nuovo in pericolo e la colpa è di Finn. La Forrester ha scoperto che suo marito ha raggiunto Luna a Villa Spencer e le ha rivelato di essere suo padre. La ragazza non ha gradito che il suo bel dottore abbia voluto rivelare tutto questo alla Nozawa ma soprattutto non è stata per nulla contenta che il medico voglia creare un legame con sua figlia e voglia in qualche modo rimediare alla sua assenza, non voluta, in tutti questi anni. Steffy ha ricordato a Finn che Luna l’ha sequestrata e ingabbiata, l’ha guardata piangere senza mostrare alcuna pietà, pronta a vederla morire. Sono cose che Steffy non può dimenticare, né ora né mai.

Il fatto che Finn voglia costruire un rapporto padre e figlia con Luna non è qualcosa che Steffy non può permettere e per questo ha deciso di andare ad affrontare, direttamente, l’origine del suo problema.

Steffy intima a Luna di stare lontana da Finn nelle puntate americane di Beautiful

Steffy ha deciso di affrontare personalmente l’origine dei suoi guai e delle sue paure. Senza dire nulla a Finn, la ragazza si è diretta a Villa Spencer per dirne quattro a Luna e il loro scontro è stato terribile. La Forrester ha intimato alla giovane di stare lontana dalla sua famiglia, soprattutto da Finn, e le ha promesso che mai e poi mai le permetterà di mettersi in mezzo nella sua vita e nel suo mondo. La Nozawa ha cercato di scusarsi ma senza sortire alcun effetto.

Steffy è più che mai furiosa e determinata a non permettere a Finn e Luna di costruire un rapporto ma questo atteggiamento crediamo possa esserle fatale. Il suo bel dottore le ha espresso il desiderio di avere una possibilità con sua figlia e stavolta potrebbe non capire l’ostilità di sua moglie e non permetterle di averla vinta come successo con Sheila. Insomma il medico potrebbe chiarire alla consorte di averle dato retta per la Carter ma di non poter accettare che lei gli metta i bastoni tra le ruote con sua figlia, che – diversamente dalla malefica rossa – non ha avuto possibilità di avere veramente una famiglia ed è stata costretta a vivere con una madre che le ha fatto subire di tutto. Luna, diversamente da Sheila, merita un’opportunità e Finn non concederà a nessuno, nemmeno alla sua amata moglie, di impedirgli di recuperare il tempo perduto. Per Steffy si mette molto male!

