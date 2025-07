Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke impone un ultimatum a Ridge, o tornano insieme o lei partirà con Nick!

Anticipazioni TV

Il rapporto tra Brooke e Ridge sta diventando sempre più complicato e questo anche a causa di Nick. La Logan è stanca di pregare il Forrester di tornare insieme e stavolta ha deciso di passare alle minacce... ma otterrà qualcosa? Vediamo cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful, presto in arrivo su Canale5.

Tra Brooke e Ridge le cose non stanno andando per nulla bene e la colpa non è solo di Taylor. Nelle puntate americane di Beautiful i due amanti più famosi della Soap sono distanti e il Forrester ha deciso di convolare a nozze, di nuovo, con la madre di Steffy e Thomas. Questa decisione non è piaciuta, ovviamente, alla Logan, che spera che il suo compagno si renda conto che sta facendo uno sbaglio e che sta negando, per un fraintendimento, che loro siano legati e siano destinati a stare insieme. Ma visto che Ridge sembra proprio sordo alle sue richieste di dare loro un’altra possibilità, Brooke ha deciso di passare alle maniere forti e di minacciare lo stilista con un ultimatum, servendosi del ritorno di Nick Marone. Ma in che senso? Scopriamolo insieme e capiamo cosa sta succedendo negli episodi che presto vedremo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke alla riconquistata di Ridge

Partiamo da una precisazione importante prima di continuare: nelle puntate americane di Beautiful, Brooke e Ridge non stanno più insieme. I due si sono lasciati a causa del colpo di stato di Hope e del fatto che la Logan, per salvare la Forrester, ha accettato di diventarne il CEO scatenando però l’ira del Forrester. Detto questo sarà più facile addentrarci in quello che sta accadendo, in questi giorni, negli episodi della Soap in onda sulla CBS. Brooke vuole riconquistare Ridge ma sul suo cammino è tornato l’ostacolo Taylor, che ha chiesto al Forrester di sposarlo ricevendo un bel sì come risposta. Insomma Ridge e Taylor si sposeranno presto e per la biondissima della Soap le cose si mettono davvero molto male. Ma lei, indomita come sempre, non ha gettato la spugna e spera di convincere il suo ex a tornare con lei.

Brooke stanca di pregare Ridge nelle puntate americane di Beautiful

Brooke sta pregando Ridge di tornare insieme e di smettere di negare che loro due siano legati dal destino. Il Forrester ha però deciso di stare con Taylor e pare che stavolta abbia preso sul serio questa decisione. A infastidirlo è tornato Nick Marone, che si è presentato alla Forrester Creations sia per “salutare” la sua Brooke e convincerla a dimenticare lo stilista sia per collaborare con la casa di moda, a cui fornirà una partita di seta preziosa, fondamentale per continuare la collezione che presto verrà presentata in Italia. Nick è forse il rivale più grande di Ridge – non ce ne voglia Bill – anche perché i due condividono una parte del loro patrimonio genetico. I due fratellastri hanno in comune o forse meglio hanno avuto in comune, la passione per le stesse donne e Marone è determinato a riavvicinarsi alla bella Logan, che lui non ha dimenticato.

Brooke ha però continuato a ribadire di non avere alcuna intenzione di cedere alle sue lusinghe e di voler continuare a sperare di ritornare con il padre di RJ… almeno sino ad adesso. Sì perché, come vi anticipavamo prima, la bionda sta cominciando a stancarsi e ha deciso di imporre un ultimatum al figlio di Eric, per spronarlo a tornare con lei.

Beautiful Anticipazioni: Brooke pone a Ridge un ultimatum

Brooke le sta tentando tutte per ritornare con Ridge ma visto che lui pare sordo alle sue richieste, ha deciso di passare alle minacce. La bionda è molto stanca di dover combattere per l’amore del Forrester ma anche di vederlo infastidito per il ritorno di Nick, che non vorrebbe stesse in mezzo ai piedi e non si avvicinasse a Brooke. La Logan non sopporta che il suo ex possa stare con Taylor e lei invece non possa rifarsi una vita con un uomo pronto – diversamente da lui – a renderla felice. Per questo ha deciso di imporre un aut – aut al designer. L’ultimatum prevede questo: o lui tornerà insieme a lei e smetterà di negare che loro due sono destinati oppure Nick partirà con loro in Italia e sarà il suo accompagnatore ufficiale.

Ebbene sì, stiamo per arrivare a quelle puntate italiane di cui vi abbiamo parlato in altri nostri articoli dedicati alle anticipazioni americane di Beautiful e durante questi episodi capiterà di tutto, sia positivo che negativo. Immaginiamo che la bellezza di Capri e Napoli farà qualche magia e pensiamo che Brooke e Ridge si riavvicineranno ma non sappiamo se solo per qualche momento o se per sempre. Di certo Nick e Taylor non staranno a guardare e l’ultimatum di Brooke, attenzione spoiler, non funzionerà. Ridge non cederà ai ricatti e Nick partirà con loro in Italia, dove ha degli affari e non sarà quindi un semplice ospite. Non vediamo l’ora di vedere questo triangolo amoroso aggirarsi per le vie campane, dove di sicuro l’amore sarà nell’aria.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.