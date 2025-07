Beautiful Anticipazioni Americane: In Campania succederà di tutto e Nick è pronto a combattere contro Ridge!

Anticipazioni TV

È ormai una certezza! In Italia, a Capri e Napoli, succederà di tutto e Nick Marone è pronto a combattere per l'amore di Brooke. Ma vediamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi americani della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Più passano i giorni e più non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà nelle puntate di Beautiful girate tra Capri e Napoli. Le anticipazioni americane della Soap ci forniscono, proprio in questa settimana, altri dettagli importanti per farci un’idea di quanto accadrà e ora possiamo darvi alcune conferme che prima, mancando le trame ufficiali, non abbiamo potuto fornirvi. Vi diciamo subito che Taylor ha deciso di non partire e che Nick ha invece scelto di seguire Brooke per proteggerla da Ridge. Ma vediamo tutto nel dettaglio, a cui seguiranno – nei prossimi giorni – sicuri aggiornamenti.

Beautiful Anticipazioni Americane: la partenza per Napoli è vicina

Avevamo capito che le puntate di Beautiful girate tra Capri e Napoli sarebbero arrivate in estate e pare proprio che ci siamo quasi, siamo molto vicini alla partenza di Eric, Ridge e Brooke per l’Italia. Possiamo confermare che i tre hanno in mente un piccolo viaggio di lavoro per promuovere la nuova collezione e che Taylor, per motivi di lavoro e a maggior ragione per via di quanto successo a Steffy – coinvolta nella sparatoria di Luna – non partirà con loro. E la Hayes ha riferito di sentirsi pure sicura che Ridge le rimarrà fedele e che tratterà Brooke solo come collega di lavoro e persona di famiglia. La dottoressa si sente rinfrancata anche dal ritorno di Nick Marone, che ha dichiarato di voler riconquistare Brooke.

Nick partirà con Brooke per proteggerla da Ridge, ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful

Taylor è sicura che Ridge stavolta faccia sul serio con lei e che i due si siano ritrovati per stare insieme per sempre. La dottoressa ha persino trovato sostegno in Donna, che si è premurata di sapere come stesse e cosa ne pensasse di questo viaggio. Come vi abbiamo detto prima, la psichiatra è certa che la situazione non degenererà e lo è anche per via di Nick. E in effetti il Marone ha intenzioni bellicose contro il fratellastro.

Il marinario, ora grosso imprenditore, ha scoperto che Brooke partirà con il Forrester e non è molto felice di questa situazione, soprattutto perché sa che la Logan sta immaginando una riconciliazione italiana, come accaduto a Roma. Per evitare che si scotti ma soprattutto per impedirle di tornare accanto a un uomo che sarà sempre un eterno indeciso nonostante gli anni passino, le ha comunicato di volerla seguire in Italia dove – vedi il caso – ha un cantiere aperto e una nave in costruzione. Ecco quindi svelato il motivo per cui Nick sarà a Capri e Napoli insieme ai Forrester.

Beautiful Anticipazioni Americane: A Napoli e Capri succederà qualcosa di inaspettato

Secondo gli spoiler arrivati sulle prossime puntate italiane della Soap, a Napoli e Capri ci sarà un evento scottante e importante, che ribalterà le trame. Un imprevisto o forse meglio dire una situazione inaspettata che porterà – sicuramente – Brooke e Ridge di nuovo vicini. Non sappiamo se la Logan riuscirà a riconquistare il Forrester e non sappiamo nemmeno se, tornati a Los Angeles, i due vorranno tornare insieme. Quello che immaginiamo è che qualora capiti qualcosa, sarà Taylor a troncare con Ridge e non viceversa. Ce lo auguriamo almeno, visto che qualcuno dovrà pur aver imparato qualcosa da un triangolo amoroso che dura da tanti – e forse troppi – anni.

Un qualcosa di straordinario e di potente capiterà e noi non vediamo l’ora di capire cosa sia. Ovviamente vi racconteremo tutto, passo passo.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.