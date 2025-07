Beautiful come Via col Vento: Ridge abbandona Brooke come Rhett lascia Rossella nelle puntate americane della Soap

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Ridge ha gelato Brooke come Rhett Rosella alla fine del film Via con Vento. Ma cosa sta succedendo negli episodi della Soap andati in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5?

Vi ricordate il finale di Via col Vento, quando alle preghiere di Rossella, Rhett risponde “Francamente me ne infischio”? Bè, nelle puntate americane di Beautiful è successo più o meno così. Ridge ha raggiunto Brooke per rivelarle del suo fidanzamento con Taylor ma ha scoperto che la sua ex sapeva già tutto e che a dirglielo è stato Nick. Il Forrester, infastidito di essere stato battuto sul tempo ma anche deciso a continuare sui suoi passi, ha gelato la Logan, che ha tentato di convincerlo a tornare da lei e a lasciare andare il suo passato. Ma cosa è successo? Ve lo riveliamo nel dettaglio.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge e Taylor fidanzati!

Taylor ha chiesto a Ridge di sposarlo e mentre nelle puntate italiane della Soap il Forrester spera che suo padre si svegli dopo l’operazione sperimentale che ha subito, negli episodi americani di Beautiful sta vivendo una nuova primavera amorosa con la Hayes. Lo stilista sembra fare sul serio, stavolta, e pare proprio essere felice di stare con la madre di Thomas e Steffy invece che stare accanto alla “donna del suo destino”, a cui deve raccontare tutto e con cui deve chiudere definitivamente, visto che ancora lei non si è rassegnata al fatto che tra loro sia finita. E Ridge lo ha fatto in un modo così plateale da farci ricordare Rhett Butler in Via con Vento. Ma perché?

Ridge informa Brooke del fidanzamento ma lei lo sa già, ecco cosa è successo nelle puntate americane di Beautiful

Ridge e Taylor hanno comunicato la bella notizia a Eric, che si è complimentato con loro dopo aver ingoiato un rospo amarissimo, visto che ha sempre tifato per Brooke (e lo farà ancora). I due si sono divisi i compiti e mentre la Hayes deve informare Steffy, lo stilista deve raccontare tutto a Brooke. Ridge ha quindi bussato alla porta dell’ufficio della Logan, scoprendola in lacrime e capendo che lei sa già tutto. A informarla è stato Nick, che ha origliato l’incontro tra il suo fratellastro e la dottoressa ed è corso a dirlo alla bionda, che vuole riconquistare.

Ridge non è stato per nulla felice che Brooke sapesse già tutto da un’altra persona ma ha sostenuto di essere corso da lei appena gli è stato possibile, proprio per evitare che la notizia le arrivasse da altri. Purtroppo però non ha fatto in tempo e si è ritrovato a gestire una Logan in lacrime ma soprattutto ancora pronta a lottare per riavere il suo amore nella sua vita. E sarà proprio qui che Ridge si trasformerà in Rhett Butler.

Beautiful Anticipazioni: Ridge abbandona Brooke come Rhett Rossella

Brooke ha cercato di convincere Ridge a non stare con Taylor e a non tornare indietro nel passato, un passato che lui ha rifiutato più volte. Ma il Forrester sembra davvero contento di stare con Taylor – anche se il suo sguardo tradisce indecisione, come sempre! – e non ha esitato a liquidare Brooke con una frase d’effetto, prima di voltarsi e chiudere la porta dietro di sé. Il designer ha detto: “Il mio futuro non è qui!”.

Noi ovviamente non siamo sicuri che le cose si chiuderanno così. Sicuramente per il momento sì ma c’è ancora un viaggio a Napoli e Capri in sospeso e tante altre novità in arrivo, che potrebbero far scoppiare la coppia Taylor-Ridge e portare la Hayes a chiudere lei la faccenda, stanca di essere sempre lasciata a un passo dall’altare e infastidita anche del dover sempre lottare per un uomo che non trova pace… e avrebbe pure ragione, scusa Ridge!

Leggi anche Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor tronca con Ridge, stavolta sarà lei a dire basta?

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.