Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke e Hope alla riscossa. Ridge è costretto a cedere?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke non starà a guardare e difenderà sua figlia dalle decisioni di Steffy. La Logan potrebbe presto tornare alla carica e mettere Ridge davanti a una difficile scelta.

Brooke e Hope sono pronte a farla pagare a Steffy e Ridge finirà sicuramente per essere messo in mezzo. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan senior potrebbe tornare alla ribalta nella Forrester Creations e mettere in bastoni tra le ruote alla sua figliastra molto più di quanto potremmo immaginare. Ma cosa potrebbe accadere nei prossimi episodi della Soap, presto anche su Canale5? Scopriamolo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke e Hope all’arrembaggio

Hope non ha accettato la decisione di Steffy di chiudere la Hope for the Future ed è corsa immediatamente dalla madre, per raccontarle l’ennesimo colpo gobbo della sorellastra. Brooke non si è certo fatta pregare ed è subito intervenuta in favore della figlia, lanciandosi all’arrembaggio. Le due Logan hanno affrontato faccia a faccia la Forrester e hanno messo Ridge subito con le spalle al muro, intimandogli di fermare la figlia. Ma le due potrebbero non fermarsi qui ed escogitare altri piani per farla pagare alla sorella di Thomas.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke e Hope creano una nuova collezione

Brooke e Hope potrebbero presto trovare la soluzione ai problemi della Hope for the Future e non solo mettendo Steffy in un angolo, facendo leva su Ridge. Sicuramente il Forrester tenterà di spingere la figlia a non essere così dura con la sorellastra e a lasciarle un’altra opportunità alla collezione ma quello che potrebbe presto succedere è che Brooke e la sua rampolla decidano di fare un passo ancora più importante: quello di allearsi e creare insieme una nuova linea, ben più di successo della precedente. Hope potrebbe così contare sull'estro creativo di sua madre che, per anni, è stato l'astro della Forrester e viene ricordata, da tutti, come una delle designer più promettenti e in gamba che l'azienda abbia mai avuto.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke e Hope mettono ko Steffy

La decisione di Brooke di tornare all’arrembaggio e di creare una nuova linea con Hope, spianerà sicuramente la strada alle due e potrebbe persino mettere Ridge con le spalle al muro. Il Forrester, convinto che sua moglie abbia sempre avuto ragione e galvanizzato dal suo successo, potrebbe arrivare a mettere in dubbio la bravura della figlia e magari persino pensare di accogliere la richiesta della sua consorte di diventare lei la Co-Ceo dell’azienda. Brooke potrebbe soffiare il lavoro a Steffy, mettersi lei alla guida della Forrester Creations e scatenare la furia della giovane rampolla. E se così fosse la guerra tra Logan e Forrester diventerebbe ancora più dura e ricca di colpi di scena.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.