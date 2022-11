Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke colta in flagrante con Bill. La fine con Ridge è certa!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke si metterà nei guai senza volerlo. Mentre Ridge sta per sposare Taylor, Carter vede la Logan in compagnia di Bill e scopre che lo Spencer le ha chiesto di sposarla.

Per Brooke si mette male! La Logan sta per dire addio per sempre a Ridge e neanche la verità sul piano malefico di Thomas potrebbe salvarla. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Carter scoprirà la madre di Hope in dolce compagnia di Bill e verrà a sapere della proposta di matrimonio dello Spencer. Questa novità potrebbe decretare la fine di tutto tra Brooke e Ridge! Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge pronto a sposare Taylor ma prima la verità su Brooke

Vi abbiamo già anticipato, in un nostro precedente articolo, che Ridge e Taylor si sposeranno di nuovo. Il Forrester ha annullato il suo matrimonio con Brooke e ora ha intenzione di convolare a nozze con la madre dei suoi figli, l'unica donna che sembra essergli fedele. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che prima di mettere l'anello al dito alla sua dottoressa, lo stilista rivelerà a tutti perché ha chiuso con la Logan e perché non intende tornare indietro sulle sue scelte. Brooke ha chiamato i servizi sociali e ha cercato di distruggere Thomas. Tutta la famiglia Forrester sarà sconvolta da questa notizia e Ridge dovrà affrettarsi a rincuorare Taylor che la scelta di tornare a essere suo marito non è stata determinata solo da questa novità terribile e vile da parte della sua ex consorte. Il loro è un amore sincero e saranno finalmente felici insieme. Ma ci sarà chi non vorrà essere partecipe di questa felicità fasulla e fondata sulla menzogna. Stiamo parlando del piccolo Douglas.

Beautiful Anticipazioni: Douglas pronto a dire la verità ma Brooke si mette nei guai

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Douglas scoprirà che Thomas ha incastrato Brooke, usando l'app per cambiare la voce. Il bambino, deluso dal comportamento del padre, vorrà rivelare a tutti la verità e non riuscirà a essere contento per il matrimonio dei suoi nonni. Ridge si accorgerà che suo nipote non è contento ma Thomas farà in modo che il bambino non dica nulla. Sarà però una battaglia persa. Douglas sarà pronto a raccontare quello che ha scoperto e a smascherare il suo papà. Eppure le cose potrebbero andare a favore del giovane Forrester. Brooke si metterà nei guai da sola e scriverà lei stessa, anche se involontariamente, la parola fine al suo amore con Ridge.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Carter vede Brooke insieme a Bill e scopre della proposta di matrimonio

Ridge non è un uomo senza cuore e sarà ben consapevole di aver ferito Brooke. Il Forrester chiederà a Carter di raggiungere la sua casa, quella che condivideva con la sua ex moglie, per recuperare un paio di gemelli che vorrebbe indossare per il matrimonio. Deciderà di rivolgersi al Walton sicuro che il ragazzo, quando si troverà di fronte alla Logan, saprà usare le parole giuste per non farle ulteriormente del male ma questa richiesta finirà per causare ancora più disastri. Carter arriverà a casa di Brooke in contemporanea con Bill. Lo Spencer, saputo del matrimonio del suo rivale, ha deciso di correre dalla sua amata per consolarla e per rinnovarle la proposta di sposarlo. E l'avvocato sentirà tutta la loro conversazione. Ovviamente si convincerà che la donna del suo migliore amico stia facendo nuovamente il doppio gioco e che continui a frequentare di nascosto il suo ingombrante ex. Correrà quindi a informare Ridge di quanto scoperto e forse questa scottante notizia potrebbe vanificare gli sforzi di Douglas per salvare la sua adorata nonnina.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.