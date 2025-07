Beautiful Anticipazioni Americane: Bill non lascerà morire Liam, curerà il suo cancro... ma in modo illecito!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Bill ha scoperto che suo figlio Liam sta molto male e che presto morirà di cancro. Lo Spencer non ha alcuna intenzione di permetterlo e troverà molto presto una soluzione illecita e pericolosa per curare il figlio. Ma cosa sta succedendo nelle puntate della Soap presto in arrivo anche su Canale5?

Colpi di scena e prevedibili aiuti sono arrivati nelle puntate americane di Beautiful. Come avevamo immaginato tempo fa, Bill si è pentito delle sue azioni e intende rimediare ai suoi errori con Liam, soprattutto dopo aver scoperto – negli ultimi episodi della Soap andati in onda sulla CBS – che suo figlio è malato di cancro. La scoperta della malattia del suo primogenito così come l’astio mostrato da Hope e Steffy, furiose con lui per aver causato tutto questo liberando e sostenendo Luna, lo hanno spinto a prendere una decisione pericolosa e illecita che però potrebbe salvare suo il giovane Spencer dalla morte. Sì una cura esiste, è sperimentale, nessuno deve scoprirla e a offrirla è Grace Buckingham, il cui cognome non presagisce nulla di buono. Ma cosa sta succedendo e perché diciamo così? Ve lo sveliamo subito, continuate a leggerci sotto.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill scopre che Liam è malato di cancro

Andiamo con ordine e cominciamo con il dire che il segreto di Liam non è più tale. Bill è distrutto e si sente in colpa per quello che è successo a suo figlio e in ospedale, dove è corso dopo la sparatoria, ha trovato un ambiente piuttosto ostile, con Hope e Steffy desiderose di vederlo lontano dal padre delle loro figlie. Le due ragazze hanno tentato di impedire allo Spencer di vedere il suo rampollo e anche solo di avvicinarsi a lui ma non ci sono riuscite. Hanno però aumentato il peso sul petto del magnate rivelandogli che, anche se salvo dopo lo scontro con Luna, Liam presto se ne andrà comunque visto che è malato di cancro e che la sua condizione è inoperabile. Per Dollar Bill è stato come ricevere un macigno in testa, un pesante fardello da portare, consapevole di aver rovinato quel poco di vita che rimaneva al suo primogenito. Ma Bill Spencer non è un uomo che si lascia spaventare dalle difficoltà, mai e poi mai. Per questo ha immediatamente pensato di ricorrere alla sua immensa ricchezza per curarlo e queste parole sono state captate all’istante da qualcuno che ha un’idea illecita e pericolosa per salvare il ragazzo: Grace Buckingham.

Grace sa come salvare Liam, ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

Grace è la madre di Zoe e Paris ed ex moglie di Reese, il medico coinvolto o meglio artefice dello scambio di culle di cui sono stati protagonisti Liam, Hope e Beth. Nelle scorse puntate della Soap, la donna è sembrata piuttosto strana ma soprattutto tormentata da alcune telefonate che ci sono sembrate subito sospette. E il mistero si è infittito nelle scorse ore, quando la dottoressa si è presentata davanti a Bill per rivelargli di aver studiato una cura sperimentale che potrebbe salvare suo figlio. E sin qui tutto bene, siamo reduci da un trattamento straordinario che ha salvato Eric e quindi saremmo portati a pensare subito al meglio… peccato però che il medico abbia aggiunto che quanto vorrebbe provare sul giovane Spencer sia illegale, costoso e pericoloso. Grace ha informato Bill di una possibilità di curare il suo rampollo ma non lo può fare nel suo ospedale ma deve ricorrere a una clinica privata – l’unica che ha accettato – e tutto deve rimanere un segreto. Dollar Bill ha accettato e non ci saremmo aspettati nulla di diverso da lui, visto il senso di colpa che lo attanaglia ma siamo circondati di "ma" con il punto esclamativo e di domanda, tutti e due insieme. Starà facendo la cosa giusta, di Grace ci si può fidare?

Beautiful Anticipazioni: Bill sta rischiando troppo per salvare Liam?

Diciamo subito una cosa per farvi capire perché siamo così perplessi. Bill ha detto sì alla cura sperimentale benché debba mantenere il segreto anche con Liam. Ebbene questo è il punto che più ci spaventa; lo Spencer ha detto al figlio che la dottoressa Grace ha una cura per lui e lo ha spinto a lasciargli ogni procura, affinché possa occuparsi di tutto lui ma senza rivelare al ragazzo che il medico procederà con il trattamento lontano dall’ospedale in cui è ricoverato e in cui lavora Finn. Insomma ha omesso un particolare importante, firmando un assegno in bianco affinché Grace abbia tutto il necessario per procedere anche se questo vorrà dire spendere una cifra spropositata. E lo sappiamo, Bill è molto ricco, più dei Forrester messi insieme probabilmente ed è pure un uomo potente. Insomma è un bel bocconcino e una bella cassaforte da aprire e derubare. Sì, derubare! Grace non ce la racconta giusta, c’è qualcosa sotto e temiamo che la dottoressa non abbia detto tutto al suo finanziatore. Il cognome Buckingham è portatore di sventure e frodi e temiamo che anche stavolta sarà così. Ma soprattutto ci inquieta il fatto di non sapere – e sicuramente lo scopriremo presto – chi sia il misterioso interlocutore che chiama spesso la madre di Zoe e Paris e che pare tormentarla. E aggiungiamo anche: perché Grace ha chiuso più volte la chiamata liquidando colui che si trova dietro alla cornetta e invece ora sembra pronta a realizzare quell’operazione che il misterioso uomo o la misteriosa donna le stavano sicuramente consigliando? Insomma c’è qualcosa che non torna e speriamo che la cura sperimentale esista davvero e che curi Liam, che ha accettato di procedere. Abbiamo molta paura!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.