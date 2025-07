Beautiful Anticipazioni Americane: Bill distrutto dalla verità, la pagherà cara!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Bill è arrivato in clinica e ha scoperto quello che è successo a Liam. Steffy non ci è andata leggera e ha accusato il suo ex suocero di aver rovinato la vita di tutti. Per il magnate è un duro colpo! Vediamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto su Canale5.

Bill è stato costretto a fare i conti con i suoi errori e nel modo più drammatico possibile. Nelle puntate americane di Beautiful lo Spencer è arrivato in ospedale, allertato dalla famiglia sulle condizioni di Liam. Il magnate è stato informato delle condizioni critiche di suo figlio e di come sia successo. Per Bill Spencer è stato un duro colpo; è lui l’unico vero responsabile di quello che è accaduto.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam salvo per miracolo ma la sua vita è appesa sempre a un filo

La sparatoria nella scuola estiva di Hayes è stata terribile. Liam si è salvato o meglio Finn lo ha salvato mentre per Luna è arrivato il conto finale anche se su di lei è sceso il mistero, visto che Li potrebbe aver mentito sulle reali condizioni di sua nipote.

Quel che è certo è che per lo Spencer le cose sono destinate a complicarsi ulteriormente; la sua salute, già gravemente compromessa, lo tiene appeso a un filo. Il colpo di pistola gli è stato quasi fatale e purtroppo da ora in poi le cose si metteranno sempre più male per lui, a meno che qualcuno non trovi una cura per lui. Suo padre Bill, forse per la prima volta nella sua esistenza, si è trovato a fare i conti con le sue responsabilità. La colpa di tutto questo è sua e Steffy non si è fatta alcuno scrupolo di ricordarglielo.

Bill distrutto dai sensi di colpa, ecco cosa è successo nelle puntate americane di Beautiful

Bill è arrivato in ospedale per correre al capezzale del figlio. Lo Spencer è stato avvisato di quello che è successo e non ha tentennato nemmeno un minuto, determinato a stare accanto al suo erede. Al suo arrivo ha trovato Steffy e Hope rinfrancate dalla notizia che Finn è riuscito a estrarre il proiettile e a salvare Liam per il rotto della cuffia. Nessuna delle due ragazze è stata felice di vedere il magnate, non dopo quello che ha fatti, liberando Luna dalla prigione e facendola scagionare da ogni accusa. Steffy, che ha appena vissuto di nuovo un incubo e che ha visto con i suoi occhi il suo ex marito cadere a terra per salvarla, si è scagliata come una furia contro Bill, accusandolo di essere un irresponsabile e di essere il vero colpevole in tutta questa storia.

Beautiful Anticipazioni: Bill in lacrime, riuscirà ad avere il perdono di tutti?

Bill non ha potuto ribattere contro Steffy e ha solo chiesto di poter rimanere in ospedale per vedere suo figlio. Se fosse stato per la Forrester, lo Spencer non avrebbe avuto nemmeno questo privilegio, non dopo quello che ha combinato. Per il magnate sta per cominciare uno dei momenti più duri della sua vita e non sarà facile superarlo. La Forrester non lo perdonerà mai e probabilmente finirà per avercela con lui per tutta la vita, anche perché – di fatto – Liam sta comunque morendo per via del cancro – inoperabile – che lo ha colpito. Bill Spencer sta per scoprire anche questo e siamo certi che non sarà facile inghiottire pure questo boccone amaro, che lo farà terribilmente soffrire.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.