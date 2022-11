Beautiful Anticipazioni 8 novembre 2022: Sheila ringhia contro Steffy, "Finn è mio!"

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'8 novembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Sheila mostra a Steffy il messaggio con l'emoji del cuore che le ha invitato Finn. La Carter ha deciso di mettere a tacere la sua nemica.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'8 novembre 2022, in onda alle 13.45 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap americana, che ci fa compagnia dal lunedì al sabato: Steffy è arrivata in ospedale convinta che Sheila abbia finto il suo malore. La Forrester sta cercando di convincere il marito che la Carter lo stia imbrogliando e per dimostrarglielo deciderà di affrontarla personalmente. Le due donne si troveranno faccia a faccia, pronte a mettere in chiaro le loro posizioni. Sheila sarà sicura di ferire la Forrester e le mostrerà il messaggio con l'emoji a forma di cuore che Finnegan le ha inviato e dirà alla sua nemica che ormai suo figlio si è affezionato a lei e che, nonostante la sua guerra, nessuno la separerà mai più dalla sua famiglia.

Anticipazioni Beautiful: Steffy cerca di convincere Finn che Sheila sta mentendo

Sheila è stata portata di corsa in ospedale. La malefica rossa ha magistralmente finto un malore, spaventando a morte il povero Finn, che ancora si sente in colpa per averla fatta collassare. Steffy è arrivata in clinica come una furia, certa che la sua nemica stia mettendo in pratica uno dei suoi malvagi piani e ha immediatamente capito che Finn è caduto nella trappola di Sheila. La Forrester è disperata e comincia a perdere la pazienza. Come fa il suo consorte a non accorgersi – dopo tutto quello che gli hanno detto – che la donna che si è rivelata essere sua madre, è in realtà una bugiarda patentata? Possibile che non riesca a convincersi a lasciarla andare per la sua strada? Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Steffy dovrà fare ricorso a tutta la sua pazienza per non rovinare tutto. Ed è con questo spirito che entrerà nella stanza di Sheila, pronta a smascherarla.

Steffy affronta Sheila: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'8 novembre 2022

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata dell'8 novembre 2022, Steffy entrerà nella stanza d'ospedale di Sheila, pronta a smascherare la sua nemica. La ragazza si avvicinerà al letto e comincerà a parlare alla Carter, dicendole che ha capito il suo gioco e che deve smetterla di fingere. Il confronto tra le due donne sarà serratissimo e la malefica rossa non si lascerà certo spaventare dalla piccola Stephanie Forrester. Continuerà quindi la sua farsa, aprendo gli occhi con fatica e simulando di essersi appena svegliata. Poi quando la designer si farà più insistente, Sheila tirerà fuori un asso nella manica. Intanto nei corridoi dell'ospedale, Paris – arrivata di corsa dopo aver saputo quanto successo – cercherà di consolare Finn. Sarà ormai chiaro che la ragazza ha perso completamente la testa per il bel dottore.

Beautiful Anticipazioni Puntata 8 novembre 2022: Sheila colpisce al cuore Steffy

L'arrivo di Steffy nella sua camera, infastidirà Sheila, che penserà bene di mettere a tacere la ragazzina, unico vero ostacolo al ricongiungimento con suo figlio. Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'8 novembre 2022, ci dicono la Carter – sentendosi pungolata e minacciata – tirerà fuori il suo cellulare e mostrerà alla Forrester la prova che Finn le voglia bene e che non potrà mai e poi mai rinunciare a lei. Le dirà di scorrere tra i suoi messaggi e le farà vedere l'emoji con il cuore, che il medico le ha mandato. Steffy sgranerà gli occhi. Suo marito non può essere stato così incauto e ingenuo. Ci deve essere un errore oppure deve trattarsi dell'ennesima farsa. Ma la verità sarà molto più dura di quanto crede.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 12 novembre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.