Beautiful Anticipazioni 7 novembre 2022: Finn cade nella trappola di Sheila ma Steffy non demorde!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 7 novembre 2022, in onda alle 13.45 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap americana, che ci fa compagnia dal lunedì al sabato: Steffy è corsa in ospedale dopo la notizia del ricovero di Sheila. Per la Forrester è stato subito chiaro che si tratti di un imbroglio, uno dei tanti orchestrati dalla Carter. Ma Finn sembra esserci cascato in pieno. La figlia di Ridge cercherà di convincere il marito che sua madre è pericolosa e che sta cercando di fregalo. Il suo malore è una farsa e lui dovrà stare attento alle sue prossime mosse. Ma il Finnegan sembrerà non credere alle parole della moglie.

Anticipazioni Beautiful Puntata 7 novembre 2022: Steffy corre in ospedale per smascherare Sheila

Steffy e Finn hanno fatto pace ma Sheila è tornata subito all'attacco fingendo un malore e facendosi trasportare in ospedale da un Finnegan spaventatissimo. La Forrester, informata della situazione, è corsa in clinica, certa che la sua nemica ne abbia combinato una delle sue. Sin dalla telefonata ricevuta mentre era alla Forrester Creations insieme a Ridge e Brooke, Steffy è stata sicura che la Carter stia fingendo e che il suo ricovero sia solo uno dei tanti imbrogli di cui lei è molto esperta. Per Sheila non è certo difficile simulare un infarto, visto la sua laurea in infermieristica. E convinta di tutto questo, la bella Forrester raggiungerà il marito pronta a fargli aprire gli occhi ancora una volta. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano però che non sarà facile convincerlo.

Steffy cerca di convincere Finn che Sheila mente: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 7 novembre 2022

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 7 novembre 2022, Steffy dovrà far ricorso a tutta la sua pazienza e al suo amore, per non urlare contro Finn. La ragazza cercherà di convincere il marito che sua madre non si è davvero sentita male ma che ha finto un malore, per ottenere le sue attenzioni. E ci sta pure riuscendo, visto che lui è corso in suo aiuto ed è palesemente preoccupato. La Forrester riferirà al consorte che la Carter è solita fare questi scherzi e lui non si deve lasciare infinocchiare. La loro nemica è molto brava a mentire e a portare le persone dalla sua parte, deve stare attento.

Beautiful Anticipazioni 7 novembre 2022: Finn difende sua madre

Nella puntata di Beautiful del 7 novembre 2022 vedremo Steffy molto in difficoltà. La ragazza non riuscirà a convincere suo marito a lasciare l'ospedale con lei e a tornare a casa. Il bel dottore le risponderà di voler aspettare i risultati delle analisi prima di andarsene e le chiederà di attendere con lui. Finn diventerà molto esigente nei confronti di sua moglie e le dirà di avere pazienza. Sheila sarà pure la sua nemica ma è comunque sua madre e lui non intende lasciarla da sola, in momento come questo. Steffy capirà che suo marito sta rischiando di rovinare la loro vita e il loro matrimonio ancora una volta.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 12 novembre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.