Beautiful Anticipazioni dal 7 al 12 novembre 2022: Finn sceglie i Forrester! Sheila medita vendetta

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 7 al 12 novembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 7 al 12 novembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 7 novembre 2022

Steffy cerca di far comprendere a Finn che sua madre costituisce un pericolo per la famiglia Forrester, ma lui non vuol sentire ragioni e continua a difenderla.

Puntata in onda Martedì 8 novembre 2022

Sheila persegue la sua strategia, e rimasta sola con Steffy, le dice che, volente o nolente, dovrà rassegnarsi al fatto che lei sarà sempre presente nella vita di suo figlio.

Puntata in onda Mercoledì 9 novembre 2022

Sheila scongiura Finn di accoglierla in famiglia, e lui sembra molto indeciso su quale posizione prendere: assecondare la madre che ha sempre cercato, o sua moglie?

Puntata in onda Giovedì 10 novembre 2022

Finn dice alla madre naturale di uscire per sempre dalla loro vita, e la reazione di Sheila è spaventosa. Nel frattempo, Eric organizza una serata romantica per Quinn.

Puntata in onda Venerdì 11 novembre 2022

Eric cerca di convincere Quinn a continuare a frequentare Carter, dal momento che lui soffre di una disfunzione che gli impedisce di avere rapporti sessuali con la moglie.

Puntata in onda Sabato 12 novembre 2022

Ep. 1: Carter e Quinn sono increduli e disorientati al pensiero di poter stare insieme con il consenso di Eric. Donna, intanto, dichiara alle due sorelle che Eric è l'uomo della sua vita.

Ep. 2: Mentre Carter rimugina sulla proposta di Eric, Quinn lo raggiunge e lo informa che l'atteggiamento del marito non è cambiato: vuole che loro due si frequentino.

Ep. 3: Steffy e Finn dicono a Hope e Liam di essere determinati a tener lontana Sheila dalle loro vite per evitare che continui a far del male alla famiglia Forrester.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.