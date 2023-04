Beautiful Anticipazioni 8 aprile 2023: Hope e Liam al salvataggio di Brooke. Douglas non deve parlare!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'8 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke scoprirà che Liam sa del suo errore. Lo Spencer, insieme a Hope, cercherà di rassicurarla e di trovare tutti insieme una soluzione al problema.

Le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda l'8 aprile 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Hope racconterà a Liam di aver scoperto chi era il fantomatico Babbo Natale con cui Douglas ha visto Brooke baciarsi. La Logan confiderà al marito che si trattava di suo padre. I ragazzi, insieme a Brooke, cercheranno di escogitare una strategia per convincere il piccolo a mantenere il segreto e si preoccuperanno che il ragazzino sia, proprio in quel momento, a casa di Steffy, in compagnia di sua padre e di Ridge. Intanto Carter vorrebbe frenare Paris per impedire a entrambi di fare una sciocchezza e di tradire la fiducia di Zende. La ragazza tenterà e riuscirà a sedurlo ma i due verranno interrotti da una chiamata di Grace, preoccupata per la figlia.

Anticipazioni Beautiful: Hope rivela a Liam che Brooke ha baciato Deacon

Brooke ha confessato tutto e ha rivelato alla figlia di essere terrorizzata che Ridge la lasci. Hope ha promesso alla madre di aiutarla a uscire indenne da questa storia e le ha assicurato che farà di tutto affinché il suo segreto sia al sicuro. Per avere l'aiuto necessario, la piccola Logan racconterà a Liam quanto ha appena scoperto. Gli dirà insomma che sua madre e suo padre si sono baciati e che il Babbo Natale che Douglas ha visto, era in realtà Deacon. Lo Spencer sgranerà gli occhi, sconvolto e preoccupato per quello che è successo e che potrebbe davvero creare grossi problemi nella loro famiglia.

Beautiful Anticipazioni: Hope e Liam pronti ad aiutare Brooke

Brooke è terrorizzata e ha paura di perdere Ridge. La Logan è certa che se il marito venisse a scoprire che ha baciato Deacon, la loro relazione naufragherebbe. Per questo e per non destare ulteriori sospetti, quando Steffy busserà alla sua porta per scoprire cosa le stia succedendo e perché suo padre continui a disertare le loro riunioni di famiglia, per correre da sua moglie, spingerà il marito a cenare insieme ai suoi figli e a non preoccuparsi per lei. In assenza dello stilista, deciderà di parlare ancora una volta con Hope, per avere da lei ulteriore sostegno. Allo chalet troverà però anche Liam e scoprirà che il ragazzo è al corrente di tutto. Lo Spencer e la stessa Hope prometteranno di darle una mano ma quando rifletteranno sul dove si trovi Douglas in quel momento, sbiancheranno tutti e tre. Il bambino sarà infatti a casa di sua zia, in compagnia di Thomas e Ridge e potrebbe raccontare qualcosa anche a loro. Bisognerà correre immediatamente ai ripari.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Grace vuole chiarimenti da Paris

A casa di Carter, lui e Paris continueranno a passare una serata romantica insieme. Il Walton cercherà di fermarsi ma il potere seduttivo della sua ospite gli impedirà di allontanarsi da lei. I due amanti verranno interrotti da una chiamata allarmata di Grace. La madre della Buckingham avrà appena scoperto che Zende è uscito con un'altra ragazza e che tra lui e Paris non c'è più nulla. Preoccupata per quello che sta succedendo, la dottoressa chiamerà immediatamente e le chiederà di vedersi subito. Paris dovrà lasciare Carter ma l'avvocato non rimarrà per troppo tempo solo. Poco dopo, alla sua porta, busserà Katie. La Logan lo avrà raggiunto al suo loft per parlare di lavoro ma si accorgerà che il suo amico è strano e che probabilmente sta nascondendo qualcosa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 3 al 9 aprile 2023

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.