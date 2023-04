Beautiful Anticipazioni 5 aprile 2023: Brooke confessa tutto. La verità viene a galla...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 5 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke confesserà tutto a Hope e le farà promettere di non dire nulla a Ridge.

Nella puntata di Beautiful in onda il 5 aprile 2023, alle ore 13.45 su Canale5, vedremo Brooke raccontare nel minimo dettaglio a Hope, cosa è successo la notte di Capodanno. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la piccola Logan avrà messo definitivamente sua madre con le spalle al muro. Dopo aver scoperto che Douglas l'ha vista baciare Babbo Natale, Brooke non avrà più alcun modo per difendersi e sarà costretta a essere sincera con sua figlia, confessandole tutto ma facendole promettere che mai e poi mai Ridge scoprirà qualcosa. La ragazza cercherà di tranquillizzarla mentre alla Forrester Creations, tra Ridge e Taylor continuerà a crescere la grande affinità, che un tempo li teneva uniti.

Anticipazioni Beautiful: Hope mette Brooke con le spalle al muro

Hope ora lo sa. Sua madre sta mentendo. La giovane Logan non ha avuto dubbi e ha creduto subito al racconto del piccolo Douglas. Il bambino non ha mai detto nessuna bugia ed è fin troppo maturo e assennato per lasciarsi condizionare così tanto da una storia natalizia, da tornare a parlarne dopo diversi giorni. Hope ha così deciso di vederci chiaro nella faccenda e, dopo aver assicurato al piccolo di non essere arrabbiata con lui, ha raggiunto casa Forrester. Una volta faccia a faccia con Brooke, la ragazza le ha rivelato che suo nipote dice di averla vista baciare Babbo Natale e notata la faccia funerea della sua mamma, ha avuto la conferma ai suoi dubbi. Qualcosa è successo ed è pure molto grave.

Beautiful Anticipazioni: Brooke confessa tutto a Hope

Brooke si è ritrovata con le spalle al muro e ormai incapace di potersi nascondere ancora, ha cominciato a rivelare alla figlia di averla combinata grossa. Hope ha subito capito che il segreto che la sua mamma sta nascondendo, riguarda suo padre, e l'ha così costretta a confidarle tutto e subito. La Logan senior si troverà quindi a dover rivelare tutto. Racconterà alla ragazza non solo di aver bevuto ma di aver scambiato un bacio con Deacon e di essersi svegliata al suo fianco. Condividerà con lei tutta la disperazione del momento e la pregherà di mantenere il riserbo. Le dirà infatti di non aver intenzione di informare Ridge, per paura che suo marito possa infuriarsi e possa lasciarla. Hope tenterà di rincuorarla, dicendole che il Forrester non potrebbe mai abbandonarla, almeno non per un bacio avvenuto mentre era ubriaca ma lei non ne sarà convinta e anzi ribadirà di non voler mai uscire allo scoperto.

Trame e anticipazioni Beautiful: Taylor e Ridge sempre più vicini

Mentre Brooke si confiderà con sua figlia, Ridge continuerà a pensare che il ritorno di Taylor sia stato provvidenziale. Il Forrester, come promesso, non farà menzione ai problemi di sua moglie ma sentirà di potersi un minimo confidare con la sua ex. I due vivranno uno dei loro momenti intimi e la dottoressa rivelerà allo stilista di essere felice di essere a casa e di aver deciso di restare per amore suo. Gli confermerà di volergli stare accanto, anche solo come amica e di rispettare il suo matrimonio ma non potrà negare di essere ancora legata a lui. Intanto tra Carter e Paris la passione crescerà a dismisura e i due si lasceranno definitivamente andare.

