Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 4 novembre 2022, in onda alle 13.45 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell’episodio della Soap americana che ci fa compagnia dal lunedì al sabato: dopo giorni di incomprensioni, Finn e Steffy fanno pace. La Forrester, benché ancora convinta di non voler depositare i documenti del loro matrimonio, decide di dare una seconda chance al compagno. Finnegan è molto felice ma sa che d’ora in poi dovrà dimostrare alla compagna di aver capito i suoi errori. Peccato che Sheila abbia un altro piano malefico in mente. La Carter ha compreso che l’unico ostacolo tra lei e suo figlio è proprio la Forrester e farà di tutto per liberarsi di lei. Si presenterà quindi di nuovo alla casa sulla scogliera e fingerà un malore per farsi soccorrere da un Finn spaventato a morte.

Anticipazioni Beautiful Puntata del 4 novembre 2022: Finn torna alla carica con Steffy

Finn è disperato. Il ragazzo ha capito che rischia di perdere Steffy ora più che mai. Nonostante le rassicurazioni di Paris, la cui presenza sta diventando ingombrante, Finnegan non riesce a calmarsi. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 4 novembre 2022, il medico tornerà alla carica con la moglie. Il giovane prometterà a se stesso di convincere la compagna a non rinunciare al loro matrimonio e a depositare il prima possibile i documenti. Ma prima di tutto dovrà ottenere il suo perdono e riuscire a farsi dare una seconda opportunità. Dovrà però dimostrarle di aver capito di aver fatto un tremendo errore. Con questi ragionamenti, tornerà alla casa sulla scogliera.

Steffy e Finn fanno pace: ecco cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata del 4 novembre 2022

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 4 novembre 2022, Finn si presenterà nella casa sulla scogliera per parlare con Steffy e convincerla di aver capito i suoi errori. Il ragazzo ha davvero compreso di aver combinato un grande disastro con la Forrester e di non aver dovuto far entrare in casa Sheila. Deve però convincere la Forrester di questo. Il medico le confesserà di sentirsi uno straccio e di non riuscire a pensare una vita senza di lei e senza la loro famiglia. Le prometterà di chiudere definitivamente con la Carter e di non permetterle di avvicinarsi mai più al piccolo Hayes. Il dottore riuscirà a convincere la sua adorata Steffy e i due faranno pace. Ma non sanno che il loro amore è ancora fortemente minacciato.

Beautiful Anticipazioni Puntata del 4 novembre 2022: Sheila sviene davanti a Finn

Nella puntata di Beautiful del 4 novembre 2022, Steffy e Finn faranno pace ma la situazione si farà di nuovo e subito pericolosa. Sheila ha in mente un piano per portare dalla sua parte Finnegan e liberarsi del vero ostacolo che si frappone tra lei e suo figlio: Steffy Forrester. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Carter si presenterà di nuovo alla casa sulla scogliera, approfittando di nuovo dell’assenza della figlia di Ridge – uscita poco prima per andare a lavoro. La malefica rossa sconvolgerà Finn, che cercherà di cacciarla immediatamente dal suo appartamento. Il medico le intimerà di andarsene ma per tutta risposta, Sheila fingerà un malore e si accascerà a terra, priva di sensi. Il bel dottore si spaventerà a morte e, preso dal panico e convinto di averle provocato un infarto, chiamerà i soccorsi urlando: “Fate presto, mia madre sta male!”. Sheila, sentendolo, sorriderà con soddisfazione. Sta vincendo!

