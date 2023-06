Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 7 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Sheila è al tappeto. Li le impedisce di rivedere suo figlio mentre Deacon arriva a casa di Hope, per raccontarle cosa è successo a Steffy e Finn.

Nella puntata di Beautiful in onda il 7 giugno 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Sheila cercherà di rivedere Finn per l'ultima volta ma non ci riuscirà. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Carter chiederà a Li di poter dare l'ultimo saluto a suo figlio ma la donna le impedirà di avvicinarsi al corpo del ragazzo. L'ex signora Finnegan sarà spietata con la rossa, che cercherà di trovare l'aiuto e il sostegno di Taylor. Intanto Deacon arriverà allo chalet e comincerà a raccontare a Liam, Hope e Brooke quello che è accaduto.

Anticipazioni Beautiful: Sheila vuole rivedere Finn ma Li glielo impedisce

Deacon ha informato Sheila che Steffy è viva. La Carter, spaventata che la ragazza possa svegliarsi e raccontare tutto, è corsa in ospedale. Al suo arrivo non ha trovato esattamente un comitato di benvenuto. Solo Taylor le è corsa incontro per abbracciarla, consapevole del suo grande dolore. Nella puntata di Beautiful del 7 giugno 2023, Sheila chiederà di poter vedere per l'ultima volta Finn ma Li, sopraggiunta poco dopo di lei, le impedirà di avvicinarsi al corpo del figlio. La donna le ricorderà che il ragazzo è il suo bambino; lo ha adottato e cresciuto lei e dopo aver scoperto la verità sul suo conto, non la lascerà mai e poi mai avvicinarsi al suo corpo, neanche per pietà. Sheila arriverà persino a pregarla e a chiedere aiuto a Taylor, affinché interceda per lei.

Beautiful Anticipazioni: Taylor disperata. Non può perdere un'altra figlia

Sheila cercherà di convincere Li a farle vedere il corpo di Finn, per dargli un ultimo saluto ma la donna non si lascerà commuovere. Sarà invece impegnata a mettersi d'accordo con Ridge, Taylor e Thomas, per tenere vivo il ricordo di suo figlio nella vita di Kelly e di Hayes. I due piccoli hanno perso una figura molto importante e dovranno ricordarsi di lui. Mentre Sheila continuerà a insistere per vedersi riconosciuto il diritto di stare anche solo un attimo con il suo bambino, Taylor tornerà in stanza da Steffy e comincerà a pregare affinché il destino non le porti via un'altra figlia.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon arriva allo chalet

Dopo aver consolato Sheila, Deacon correrà allo chalet per informare Hope, Brooke e Liam di quanto successo. Lo Sharpe arriverà a casa della figlia e comincerà a raccontare ai tre quanto appena accaduto. Brooke capirà che le sue sensazioni erano più che giuste mentre Liam, spaventato e addolorato, lascerà immediatamente la casa, per correre al capezzale di Steffy. Lo Spencer avrà tanta paura di perdere la madre di sua figlia.

