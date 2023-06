Beautiful Anticipazioni 6 giugno 2023: Deacon consola Sheila e la informa che Steffy è viva. La Carter è spacciata!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 6 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Deacon cercherà di consolare Sheila e le rivelerà che Steffy è viva. Per la Carter sarà una notizia tremenda e si precipiterà in ospedale per scoprire cosa stia succedendo.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 6 giugno 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Deacon continuerà a consolare Sheila per la perdita di Finn. La Carter non farà ovviamente alcuna menzione di sapere già tutto e di essere lei la colpevole di quanto successo a suo figlio e alla sua amata consorte. Lo Sharpe cercherà di supportarla dicendole che Steffy, nonostante la grave ferita, è ancora viva. Per la rossa sarà una notizia terribile. Se infatti la Forrester si sveglierà, dirà a tutti della sparatoria e lei finirà nei guai. Intanto in ospedale, Ridge, Thomas e Taylor continueranno a sperare che la loro amata Steffy si risvegli da un momento all'altro.

Anticipazioni Beautiful: Deacon cerca di consolare Sheila

Deacon ha fatto il suo dovere avvertendo Ridge di quanto successo a Steffy. Lo Sharpe ha poi raggiunto l'hotel dove alloggia Sheila, per informare pure lei di tutto e starle vicino. Il barista ha dovuto rivelare alla Carter che suo figlio è morto. La rossa è scoppiata in un pianto disperato e ha ovviamente fatto finta di non sapere nulla. Sheila fingerà benissimo di non essere al corrente di nulla e Deacon si intenerirà al punto tale da non riuscire a staccarsi dal loro abbraccio. Cercherà di infonderle coraggio e per farlo le darà una notizia che, secondo lui, dovrebbe aiutarla: le dirà che Steffy è ancora viva.

Beautiful Anticipazioni: Sheila scopre che Steffy è ancora viva

Per aiutarla a farsi coraggio e per non pensare al peggio, Deacon rivelerà a Sheila che Steffy sta lottando tra la vita e la morte ma che è ancora tra loro. La Forrester ha perso molto sangue ma ci sono speranze che possa riprendersi. Questa notizia, che avrebbe dovuto essere meravigliosa, getterà la rossa nel panico. La Carter sarà sicura che se la ragazza si sveglierà, racconterà a tutti quanto successo e per lei non ci sarebbe scampo. Asciugate le lacrime, si recherà in ospedale per accertarsi di persona di quanto sta succedendo. Nessuno però sarà contento di vederla là. La sua presenza desterà piuttosto scalpore.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor e Ridge spaventati di perdere un'altra figlia

Quello che è successo a Steffy sta spaventando a morte Rigde e Taylor. Ai due sembra di avere un déjà-vu, visto che anni prima hanno perduto la sorella gemella di Steffy, Phoebe. I due cercheranno di farsi forza a vicenda e Thomas non li lascerà mai soli. Intanto allo chalet, Hope e Liam, ignari di tutto, si preparano a passare una notte di passione insieme. Verranno però interrotti dall'arrivo di Brooke. La Logan si scuserà per il suo arrivo a sorpresa e si giustificherà dicendo di essere molto in ansia. La bionda avrà la sensazione che sia successo qualcosa di molto brutto a suo marito... e purtroppo scoprirà di avere ragione.

