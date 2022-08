Beautiful Anticipazioni 31 agosto 2022: Hope pedina Justin! La Logan vuole la verità su Thomas

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 31 agosto 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 vedremo Hope tornare alla Spencer Publications per chiarire le cose con Justin. La ragazza si troverà a pedinare l'avvocato, convinta che nasconda qualcosa riguardo Thomas.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 31 agosto 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Hope si è ripromessa di scoprire cosa sia successo a Thomas e perché il ragazzo – secondo quanto detto da Justin – abbia lasciato Los Angeles per un misterioso viaggio. La cosa è talmente strana che deve esserci qualcos'altro sotto. Per questo la Logan tornerà alla Spencer Publication, pronta a un nuovo confronto con il Barber. Ma mentre cercherà di trovare da sola il cellulare di Thomas, all'interno di uno dei cassetti dell'ufficio dell'avvocato, sentirà uno strano messaggio che la convincerà a pedinare Justin. La verità sul destino di Thomas sta per uscire allo scoperto.

Anticipazioni Beautiful: Hope e Ridge in ansia per Thomas

Justin ha rivelato a Hope che Thomas è partito per un viaggio improvviso e ha lasciato il suo cellulare in sua custodia. Alla Logan tutto ciò è sembrato piuttosto strano. Il suo ex marito non avrebbe mai lasciato la città sapendo che sua sorella Steffy stava per partorire e suo nonno per risposarsi. La cosa è piuttosto bizzarra e deve esserci qualcosa sotto. Ridge è d'accordo con lei ed entrambi hanno tanta paura per Thomas. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Hope prenderà di petto questa situazione e tornerà di corsa alla Spencer Publications per parlare nuovamente con il Barber.

Hope torna alla Spencer per chiarire con Justin in Beautiful Anticipazioni 31 agosto 2022

Hope ha tutta l'intenzione di vederci chiaro. Il fatto che Thomas abbia, da un momento all'altro, lasciato Los Angeles, non la convince. Il fatto poi che il ragazzo abbia avvertito solo Justin e lasciato a lui il cellulare, proprio non torna. Ci deve essere qualcosa sotto e il Barber può darle delle risposte. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Hope tornerà alla Spencer Publications per parlare con lui ma non trovandolo, comincerà a indagare da sola. Inizierà a frugare nei cassetti dell'avvocato ma senza riuscire a trovare nulla. Le sue indagini non saranno però infruttuose. Una strana chiamata la metterà in allarme e la convincerà a pedinare Justin.

Beautiful Anticipazioni: Hope pedina Justin

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Hope ascolterà una strana conversazione tra Justin e la sua segretaria. La donna informerà il suo capo che l'ordine del cibo d'asporto è appena arrivato. Il Barber correrà a prenderlo, senza accorgersi di essere osservato, e invece che spostarsi nel suo ufficio, prenderà l'ascensore. La cosa insospettirà la Logan, che deciderà di pedinare l'avvocato, convinta che stia nascondendo qualcosa. E arrivata al piano seminterrato della Spencer Publications, scoprirà una verità che mai avrebbe immaginato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 agosto al 4 settembre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.