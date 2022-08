Beautiful Anticipazioni dal 29 agosto al 4 settembre 2022: Hope trova Thomas ma riuscirà a salvare Liam?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 29 agosto al 3 settembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 29 agosto 2022

Hope trova molto strano che Justin abbia il telefono di Thomas. Ridge è preoccupato per suo figlio e lo comunica a Steffy, che ha appena avuto il suo piccolo Hayes. Paris informa Zoe sul tradimento di Quinn e Carter.

Puntata in onda Martedì 30 agosto 2022

Hope, Brooke e Ridge sono pensierosi e discutono su Justin. I tre hanno paura che il Barber non sia del tutto sincero e che stia nascondendo qualcosa. Hope decide di indagare. Thomas continua a pregare il suo carceriere di farlo uscire. L'avvocato non ha nessuna intenzione di accontentarlo ma ora teme che la piccola Logan abbia dei sospetti su di lui.

Puntata in onda Mercoledì 31 agosto 2022

Justin tiene ancora Thomas in gabbia e cerca di tenere a freno Wyatt. Hope torna alla Spencer Publications per indagare, convinta che qualcosa non quadri. Nell'ufficio di Bill trova però Wyatt. Solo quando rimane sola, comincia a frugare nei cassetti, sino a quando una strana chiamata non la mette in allarme.

Puntata in onda Giovedì 1°settembre 2022

Messa in allarme dalla segretaria di Justin, che avverte il Barber dell'arrivo di un ordine da asporto, Hope si mette a pedinare il Barber. Con orrore scopre che l'avvocato tiene prigioniero Thomas e capisce che c'è sotto qualcosa di molto sporco. La ragazza attende il momento giusto per liberare il suo ex marito, che - stupito di vederla là - le rivelerà di aver scoperto la verità su Vinny. Il Forrester confesserà che il suo amico ha voluto incastrare Liam.

Puntata in onda Venerdì 2 settembre 2022

Ridge decide di affrontare Justin e scoprire perché il Barber abbia il telefono del figlio. Lo scontro tra i due sarà serrato e si passerà alle minacce. Intanto Liam, in prigione, cerca di farsi forza e pensa alla sua famiglia ma Baker sta per dargli una brutta notizia. Thomas racconta meglio a Hope di come Vinny si sia suicidato e le chiede di correre a informare la polizia il prima possibile. La Logan non vuole però lasciarlo là da solo e decide di farlo uscire. Ma il tempo stringe e lo Spencer si mette male.

Puntata in onda Sabato 3 settembre 2022

Wyatt e Flo vanno a fare visita a Steffy e la ragazza non può non ammettere di essere molto preoccupata per suo fratello. Lo Spencer la rassicura che Ridge è in azienda e ha tutta l'intenzione di capire che fine abbia fatto il figlio. Il Forrester picchia duro e minaccia Justin di gravi ripercussioni se scoprirà che ha fatto del male al suo ragazzo. Thomas e Hope sono fuori dal seminterrato e corrono verso la centrale per scagionare Liam.

Puntata in onda Domenica 4 settembre 2022

Hope riesce a liberare Thomas e insieme vanno alla centrale di polizia mentre Liam sta per essere trasferito in un carcere di massima sicurezza. Quinn lascia casa di Eric e rivede Carter.

