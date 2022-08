Beautiful Anticipazioni 30 agosto 2022: Paura per Thomas. Hope e Ridge sono nel panico!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 30 agosto 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 vedremo Hope, Ridge e persino Brooke, preoccuparsi per Thomas. Del ragazzo non c'è traccia e Justin sembra essere molto strano. Sicuramente nasconde qualcosa!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 30 agosto 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Thomas è sparito e di lui nessuno ha traccia. Il comportamento del giovane è molto bizzarro, tanto più che ha lasciato il suo cellulare nelle mani di Justin. Qualcosa non quadra; Hope e Ridge sono certi che gli sia successo qualcosa e che Thomas sia in pericolo e cominciano a sospettare che Justin non sia sincero. Anche Brooke ha i suoi dubbi, anche se la Logan non si esime dal criticare il comportamento sempre strano e ambiguo del suo figliastro.

Anticipazioni Beautiful: Hope in ansia per Thomas

Hope è alla ricerca di Thomas. La Logan è rimasta piuttosto spiazzata dall'assenza del suo ex marito sia alla cerimonia di rinnovo dei voti di Eric che alla nascita del piccolo Hayes. La ragazza è convinta che al Forrester sia successo qualcosa. Ad avvalorare questa ipotesi è stata anche la scoperta che Justin ha in custodia il cellulare di Thomas. È molto strano che lo stilista abbia lasciato il suo telefono nelle mani del Barber, con cui non ha un grande rapporto. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Hope comincerà a preoccuparsi davvero di quanto sta succedendo e correrà a parlarne con Ridge.

Ridge e Hope in ansia per Thomas in Beautiful Anticipazioni 30 agosto 2022

Ridge è nel panico. Il Forrester ha scoperto che nessuno, nemmeno Steffy, ha sentito o visto Thomas. Suo figlio sembra essersi volatilizzato. La cosa è molto strana, visto che il giovane stilista non avrebbe mai mancato – volontariamente – la nascita di suo nipote. A mettere ancora più paura a Ridge ci penserà Hope. La ragazza rivelerà al patrigno di aver scoperto Justin in possesso del cellulare del suo ex marito. Ridge sgranerà gli occhi e rimarrà ancora più sbigottito nel sentire che il Barber è solo a sapere dei progetti di viaggio del suo primogenito. Perché Thomas avrebbe dovuto informare solo Justin – una persona che non ha nulla a che fare con lui – del suo viaggio? Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che sia lui che Hope vorranno vederci più chiaro in questa faccenda.

Beautiful Anticipazioni: Hope e Ridge pronti a indagare su Thomas

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Hope e Ridge saranno d'accordo nel pensare che qualcosa non torni nella storia di Thomas. Justin ha rivelato alla Logan che il Forrester è partito, lasciando a lui il compito di informare tutti. La cosa è piuttosto strana e nonostante Brooke continui a dire che il comportamento del suo figliastro è sempre stato instabile e lunatico, né il Forrester né Hope si danno pace. Entrambi si convincono di dover indagare sui fatti mentre il povero Thomas è ancora prigioniero in una gabbia, nei sotterranei della Spencer Publications. Per lui sembra non esserci via di fuga.

