Beautiful Anticipazioni 28 settembre 2022: Finn confessa a Steffy il suo segreto!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 28 settembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, vedremo arrivare Jack, il padre di Finn. Il bel dottore, ora che Steffy ha conosciuto una parte della sua famiglia, può rivelarle il suo grande segreto.

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 28 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Steffy ha deciso di sposare Finn anche senza prima conoscere i suoi genitori. Tutto merito di Ridge che ha convinto la figlia a lasciare da parte ogni remora e lasciarsi andare. Finnegan ha però ancora dei segreti da rivelare alla sua futura moglie. L’occasione giusta per confessarglieli, gli si presenterà alla porta di casa. Jack, suo padre, inaspettatamente busserà alla porta del loro appartamento, per vedere il suo nipotino. La Forrester sarà felicissima di conoscere il suo futuro suocero e proprio la presenza di questo nuovo componente della famiglia, darà a Finn il coraggio di dire tutto. Con molta vergogna e con molta paura, il medico rivelerà alla compagna di essere stato adottato e di non sapere nulla delle sue origini.

Anticipazioni Beautiful: Arriva Jack, il padre di Finn

Ridge ha spinto Steffy a sposare Finn nonostante tutto e tutti. Il Forrester non potrebbe essere più convinto che il nuovo compagno della figlia, sia l’uomo giusto per lei. La ragazza ha accolto con calore i consigli del padre e ha informato il suo fidanzato di essere pronta a fare il grande passo. Conoscerà i suoi genitori direttamente alle nozze oppure anche dopo, non c’è fretta. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che proprio mentre staranno festeggiando questa decisione, Jack - il padre di Finn - busserà alla porta. L’uomo saluterà la padrona di casa, felice di vederlo, e dirà a tutti di essere venuto per conoscere il suo nipotino.

Finn confessa a Steffy di essere stato adottato in Beautiful Anticipazioni 28 settembre 2022

L’arrivo di Jack lascerà Finn a bocca aperta. Il ragazzo sarà contento di vedere suo padre ma non potrà non essere molto preoccupato di dover, ora più che mai, rivelare il suo grande segreto alla sua compagna. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il dottore, dopo aver informato il suo papà di essere in procinto di sposarsi e dopo aver saputo che sua madre Li sta per arrivare, farà sedere Steffy per raccontarle tutto quello che lei non sa di lui. Si tratta di qualcosa che le ha tenuto nascosto, per vergogna. Finn confesserà di essere stato adottato e di non sapere nulla delle sue origini. La stessa sorte, purtroppo, toccherà pure ad Hayes. Padre e figlio non potranno mai sapere da dove vengono.

Beautiful Anticipazioni: Steffy rincuora Finn

Finn ha tenuto nascosto a Steffy di essere adottato per paura di non essere all'altezza della sua grande famiglia. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la Forrester, davanti a questa confessione, si lascerà andare a un sorriso. Fossero questi i segreti che la preoccupano! La ragazza rassicurerà il suo compagno di non pensare male di lui anzi gli dirà che lo stima ancora di più. Hayes non avrà bisogno di sapere chissà cosa delle sue origini e se suo padre è cresciuto così bene è perché ha avuto una famiglia adottiva che lo ha amato; questo basta perché siano felici. Finnegan tornerà a respirare, felice di non avere più alcun segreto con la donna che a breve diventerà sua moglie.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 settembre al 1° ottobre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.