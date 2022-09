Beautiful Anticipazioni 23 settembre 2022: Ridge spinge Steffy a sposare Finn. E' l'uomo giusto per lei!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 23 settembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5 vediamo che Ridge parlerà a cuore aperto con sua figlia e la inviterà a superare tutte le sue remore e sposare Finn subito.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 23 settembre 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Steffy ha preso tempo e ha rifiutato di sposare Finn prima di conoscere i suoi genitori. La Forrester vuole fare le cose con calma non perché non ami profondamente il suo nuovo compagno ma perché vuole creare una famiglia unita più che mai intorno a Kelly e Hayes. Ridge non è però d'accordo al 100% con lei. Lo stilista confessa alla figlia che il suo unico desiderio è quello di vederla felice e che è certo che il bel dottore, entrato nella sua vita, sia l'uomo giusto per lei. Il Forrester è quindi più che convinto che lei non debba aspettare niente e nessuno per coronare il suo sogno d'amore. Steffy deve sposarsi subito, per le conoscenze ci sarà sempre tempo. Cosa deciderà di fare la ragazza?

Anticipazioni Beautiful: Steffy e Finn sempre più uniti

Steffy e Finn sono diventati genitori e la Forrester non potrebbe essere più felice di così. Era dai tempi di Liam – senza Hope – che la ragazza non aveva quel sorriso stampato sulla faccia. Finnegan le ha portato una ventata di freschezza e gioia, che forse aveva dimenticato. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Steffy e il suo compagno vivranno dei momenti di profonda unione ma ci sarà ancora una faccenda in sospeso: quella del matrimonio. La Forrester ha infatti rifiutato di sposare subito il compagno e attende di conoscere i suoi genitori, prima di fare questo grande passo.

Ridge spinge Steffy a sposare subito Finn in Beautiful Anticipazioni 23 settembre 2022

Finn ha chiesto a Steffy di sposarlo ma lei ha rifiutato. La ragazza vuole fare le cose alla vecchia maniera e vorrebbe conoscere i genitori del suo compagno, che ancora non ha avuto il piacere di incontrare. Finnegan c'è rimasto male e sembra non essere così felice di raccontare della sua famiglia ma la Forrester non ha dato tanto peso alla cosa, convinta che prima o poi saprà chi sono i suoi futuri suoceri. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che a sbloccare questa situazione prima del tempo ci penserà Ridge. Lo stilista raggiungerà la figlia a casa, per portarle dei documenti di lavoro. Dopo aver saputo della proposta rifiutata, rivelerà alla sua bambina di non essere d'accordo con lei. Perché aspettare? Finn è l'uomo per lei, lui ne è certo e non c'è alcun motivo per cui non convolare a nozze il prima possibile.

Beautiful Anticipazioni: Steffy si convince a sposare subito Finn?

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che le parole di Ridge faranno breccia nel cuore di Steffy. La ragazza comincerà a riflettere che il padre non abbia del tutto torto e che forse non è stata una bella idea rifiutare la proposta di Finn. Deciderà quindi di parlare con il ragazzo, appena lui sarà tornato a casa e di dirgli che è pronta a fare il grande passo. Conoscerà la sua famiglia e se sarà direttamente alle nozze, andrà bene uguale.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 24 settembre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.