Beautiful Anticipazioni 24 giugno 2022: Sanchez VS Baker. Ecco la verità sulla morte di Vinny...

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 24 giugno su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che i due ispettori si troveranno a seguire due piste ben distinte per risolvere il caso della morte di Vinny!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 24 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 13.50 su Canale5: Sanchez è convinto che Vinny sia stato ucciso per motivi legati allo spaccio di droga, mentre Baker pensa che la sua morte sia collegata all'imbroglio sul test di paternità.

Beautiful Anticipazioni: Baker e Thomas sospettano che Vinny sia stato ucciso

Secondo l'ispettore Baker, Vinny non è morto a causa di un incidente, qualcuno l'ha investito con l'intenzione di uccidere. Thomas da giorni è assillato dallo stesso pensiero, eppure, nonostante sappia dell'astio di Finn e Steffy e di Hope e Liam nei confronti dell'amico, non nutrirà alcun dubbio sull'innocenza delle due coppie. Neppure Liam sarà tra i sospettati del Forrester anche se le confidenze di Hope su un probabile misterioo segreto dello Spencer iniziano ad animare un po' di curiosità nel figlio di Ridge.

Sanchez è convinto che la morte di Vinny sia legata allo spaccio di droga, nella Puntata di Beautiful del 24 giugno 2022

Thomas e Baker non sono gli unici ad indagare sul caso, anche il buon vecchio ispettore Sanchez si è lasciato coinvolgere. La convinzione di Sanchez è che il poverino sia morto per motivi legati allo spaccio di droga. Baker non è d'accordo col collega; a conoscenza del tentata "truffa" sul test di paternità, il poliziotto inizierà ad indagare partendo proprio da questo fatto e dai soggetti coinvolti. Thomas, Steffy, Liam, Finn, avevano tutti un buon motivo per desiderare la morte di Vinny dopo quanto subito.

Beautiful Anticipazioni: Steffy, Finn, Hope e Liam hanno finito per farsi giustizia da soli?

Thomas è stato spesso nel mirino dello scaltro ispettore Baker ma questa volta è forse l'ultimo degli indiziati. Anche lui è tra i protagonista dell'imbriglio sul test di paternità ma il suo ingrato ruolo è stato quello di smascherare l'amico, non avrebbe dunque avuto motivo di ucciderlo, del resto il poverino aveva agito per aiutarlo e non per tornaconto personale. Thomas era quindi in cerca di perdono e non di vendetta, al contrario delle due coppie. Loro, la parte lesa di questa faccenda, desideravano che Vinny pagasse per l'ennesimo machiavellico sgambetto. Steffy, Finn, Hope e Liam hanno finito per farsi giustizia da soli?

